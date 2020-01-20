Воробьев озвучит планы властей на 2020 год в ежегодном обращении к жителям

20.01.20 14:40

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

20 января. Interfax-Russia.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначит приоритетные направления развития Подмосковья на 2020 год в ежегодном обращении к жителям региона 29 января, сообщили в пресс-службе губернатора.

"В логике послания президента 29 января я отчитаюсь перед нашими депутатами и жителями Московской области, сделаю анализ о том, чего мы смогли добиться в 2019-м году, чего пока не смогли. И, самое главное, я расскажу о реализации приоритетных планов на 2020 год", - цитирует пресс-служба Воробьева.

Губернатор ежегодно выступает с обращением к жителям региона в начале года. Оно совмещено с отчетом перед депутатами Мособлдумы. В своем докладе руководитель Подмосковья подводит итоги прошлого года и ставит задачи на следующий.