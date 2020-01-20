Руководители 5 предприятий оштрафованы за превышение концентрации вредных выбросов в Омске

20.01.20 14:52

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 января. Interfax-Russia.ru - Руководство пяти омских компаний привлечено к административной ответственности по фактам нарушения экологического законодательства и превышения предельно допустимых концентраций вредных выбросов в атмосферу, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

Речь идет об ООО "Металинвест", ООО "ПКФ "МираМет", ООО "ПКФ "СпецСтальДеталь", ООО "Удача", ООО "Озсмк", уточнили в ведомстве.

"Проверки на этих предприятиях были проведены в декабре 2019 года. Все они находятся в Советском округе и все имели влияние на тот пост наблюдения, который зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации (ПДК - ИФ) оксида азота и оксида углерода. Таким образом, нарушения были зафиксированы у всех пяти компаний", - сказали в пресс-службе.

Директора предприятий оштрафованы на 2 тыс. рублей каждый, кроме того, "Удаче" как юрлицу назначено 10 тыс. рублей. Всем компаниям выдано предписание устранить выявленные нарушения. По информации Минприроды, они касаются несоблюдения экологических требований при эксплуатации предприятий, сокрытия экологической информации и нарушения правил охраны атмосферного воздуха.

Кроме того, в министерстве сообщили, что в ночь на понедельник передвижная лаборатория центра экологического мониторинга проводила замеры по адресам ул. Магистральная, 67 и ул. Комбинатская, 46 в Омске. В первом случае зафиксировано превышение предельно допустимых концентрации по сероуглероду (1,5 ПДК) и этилбензолу (1,75 ПДК). 20 января утром автоматизированный пост на улице 10 лет Октября зафиксировал превышение по оксиду азота (1,17 ПДК).

Информация о превышениях и протоколы замеров переданы в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

Министерство инициировало внеплановые выездные проверки двух предприятий, расположенных в Советском округе и подлежащих региональному государственному экологическому надзору. В их выбросах присутствует этилбензол и сероуглерод.