|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.01.20 15:06
Экс-мэр Йошкар-Олы, осужденный на 10 лет за взятки, вновь обвиняется в коррупции
По версии следствия, фигурант в 2003-2007 годах получил от руководителя одного юрлица взятку в виде двух гаражей общей стоимостью более 700 тыс. рублей.
Вознаграждение предназначалось "за оказание содействия в получении необходимых документов для строительства наземной автостоянки (гаражей), предоставление земельного участка, обеспечение минимального размера арендной платы", отмечается в сообщении.
Дело возбуждено по п."г" ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки за действия, входящие в служебные полномочия должностного лица, и за незаконные действия, в крупном размере).
Имя обвиняемого республиканская прокуратура не уточняет.
Вместе с тем, информированный источник уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что фигурантом дела стал Павел Плотников, который после работы в комитете занимал должность мэра Йошкар-Олы.
"Основанием для проверки и возбуждения данного дела стала информация, выявленная и прозвучавшая в ходе судебного заседания по ранее рассматриваемому (судом - ИФ) уголовному делу в отношении Плотникова", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, Плотников возглавлял администрацию Йошкар-Олы с 31 октября 2014 года. 25 ноября 2015 года депутаты городского собрания Йошкар-Олы проголосовали за расторжение контракта с ним в связи с утратой доверия, 3 декабря 2015 года экс-мэр был задержан, следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, в июне 2014 года Плотников, являясь первым заместителем мэра Йошкар-Олы - председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, получил от предпринимателя взятку в виде квартиры стоимостью 4 млн рублей за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности.
Позже экс-мэр стал фигурантом дела по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). По информации следствия, Плотников, работая на госслужбе в 2012-2015 гг., незаконно занимался предпринимательской деятельностью. В частности, он через доверенных лиц управлял ООО "Столица-Строй", занимающегося жилищным строительством.
В сентябре 2018 года Йошкар-Олинский городской суд приговорил Плотникова к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 17 млн рублей и лишением права занимать соответствующие должности на пять лет.
В январе 2019 года Верховный суд Марий Эл ужесточил ему приговор в части выплаты штрафа, назначив сумму в 22,5 млн рублей, также был снижен до трех лет срок, на который Плотников лишен права занимать определенные должности.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket