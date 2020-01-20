Экс-мэр Йошкар-Олы, осужденный на 10 лет за взятки, вновь обвиняется в коррупции

20.01.20 15:06

© РИА Новости. Виталий Тимкив

20 января. Interfax-Russia.ru - Прокурор Марий Эл утвердил обвинительное заключение по делу о коррупции в отношении бывшего заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Йошкар-Олы, сообщается на сайте прокуратуры республики в понедельник.

По версии следствия, фигурант в 2003-2007 годах получил от руководителя одного юрлица взятку в виде двух гаражей общей стоимостью более 700 тыс. рублей.

Вознаграждение предназначалось "за оказание содействия в получении необходимых документов для строительства наземной автостоянки (гаражей), предоставление земельного участка, обеспечение минимального размера арендной платы", отмечается в сообщении.

Дело возбуждено по п."г" ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки за действия, входящие в служебные полномочия должностного лица, и за незаконные действия, в крупном размере).

Имя обвиняемого республиканская прокуратура не уточняет.

Вместе с тем, информированный источник уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что фигурантом дела стал Павел Плотников, который после работы в комитете занимал должность мэра Йошкар-Олы.

"Основанием для проверки и возбуждения данного дела стала информация, выявленная и прозвучавшая в ходе судебного заседания по ранее рассматриваемому (судом - ИФ) уголовному делу в отношении Плотникова", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Плотников возглавлял администрацию Йошкар-Олы с 31 октября 2014 года. 25 ноября 2015 года депутаты городского собрания Йошкар-Олы проголосовали за расторжение контракта с ним в связи с утратой доверия, 3 декабря 2015 года экс-мэр был задержан, следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в июне 2014 года Плотников, являясь первым заместителем мэра Йошкар-Олы - председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, получил от предпринимателя взятку в виде квартиры стоимостью 4 млн рублей за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности.

Позже экс-мэр стал фигурантом дела по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). По информации следствия, Плотников, работая на госслужбе в 2012-2015 гг., незаконно занимался предпринимательской деятельностью. В частности, он через доверенных лиц управлял ООО "Столица-Строй", занимающегося жилищным строительством.

В сентябре 2018 года Йошкар-Олинский городской суд приговорил Плотникова к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 17 млн рублей и лишением права занимать соответствующие должности на пять лет.

В январе 2019 года Верховный суд Марий Эл ужесточил ему приговор в части выплаты штрафа, назначив сумму в 22,5 млн рублей, также был снижен до трех лет срок, на который Плотников лишен права занимать определенные должности.