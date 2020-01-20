Работа над изменениями: президент не исключил внесения дополнительных поправок в Конституцию
  
Специалисты по Airbus: авиакомпания "Аврора" и ДВФУ запустили программу подготовки технических кадров для авиации
   
Залило кипятком: постояльцы мини-отеля в Перми пострадали из-за прорыва 58-летней трубы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
20.01.20 15:06

Экс-мэр Йошкар-Олы, осужденный на 10 лет за взятки, вновь обвиняется в коррупции

© РИА Новости. Виталий Тимкив
20 января. Interfax-Russia.ru - Прокурор Марий Эл утвердил обвинительное заключение по делу о коррупции в отношении бывшего заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Йошкар-Олы, сообщается на сайте прокуратуры республики в понедельник.

По версии следствия, фигурант в 2003-2007 годах получил от руководителя одного юрлица взятку в виде двух гаражей общей стоимостью более 700 тыс. рублей.

Вознаграждение предназначалось "за оказание содействия в получении необходимых документов для строительства наземной автостоянки (гаражей), предоставление земельного участка, обеспечение минимального размера арендной платы", отмечается в сообщении.

Дело возбуждено по п."г" ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки за действия, входящие в служебные полномочия должностного лица, и за незаконные действия, в крупном размере).

Имя обвиняемого республиканская прокуратура не уточняет.

Вместе с тем, информированный источник уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что фигурантом дела стал Павел Плотников, который после работы в комитете занимал должность мэра Йошкар-Олы.

"Основанием для проверки и возбуждения данного дела стала информация, выявленная и прозвучавшая в ходе судебного заседания по ранее рассматриваемому (судом - ИФ) уголовному делу в отношении Плотникова", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Плотников возглавлял администрацию Йошкар-Олы с 31 октября 2014 года. 25 ноября 2015 года депутаты городского собрания Йошкар-Олы проголосовали за расторжение контракта с ним в связи с утратой доверия, 3 декабря 2015 года экс-мэр был задержан, следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в июне 2014 года Плотников, являясь первым заместителем мэра Йошкар-Олы - председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, получил от предпринимателя взятку в виде квартиры стоимостью 4 млн рублей за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности.

Позже экс-мэр стал фигурантом дела по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). По информации следствия, Плотников, работая на госслужбе в 2012-2015 гг., незаконно занимался предпринимательской деятельностью. В частности, он через доверенных лиц управлял ООО "Столица-Строй", занимающегося жилищным строительством.

В сентябре 2018 года Йошкар-Олинский городской суд приговорил Плотникова к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 17 млн рублей и лишением права занимать соответствующие должности на пять лет.

В январе 2019 года Верховный суд Марий Эл ужесточил ему приговор в части выплаты штрафа, назначив сумму в 22,5 млн рублей, также был снижен до трех лет срок, на который Плотников лишен права занимать определенные должности.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.01.20 10:40
Орбитальный 27-тонный суперкомпьютер предлагают создать в МГТУ им.Баумана
.
  20.01.20 14:00
Москву в 2019 году посетили 25 млн человек
.
  20.01.20 12:55
Мосгорсуд оставил экс-сенатора Арашукова под арестом до конца января
.
  20.01.20 11:34
Еще одна компания потребовала привлечь Абызова к субсидиарной ответственности на 34 млрд рублей
.
  20.01.20 10:51
Рекорд тепла конца 19-го века может быть побит в Москве 21 января
.
  20.01.20 10:38
Музеи ВДНХ можно посетить бесплатно до конца 2020 года
.
  20.01.20 10:27
СК просит продлить арест Абызова до конца марта
.
  17.01.20 14:56
Участок БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" достроят в 2021 году
.
  17.01.20 13:28
В Шереметьево заработали первые "курилки"
.
  17.01.20 12:52
Шереметьево открыло новый международный терминал C на 20 млн пассажиров в год


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket