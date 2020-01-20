Утверждена "координатная граница" между Крымом и Севастополем

20.01.20 15:21

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 января. Interfax-Russia.ru - Руководители Республики Крым и Севастополя подписали документы об утверждении границы между субъектами, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

"Состоялось утверждение координатной границы между Крымом и Севастополем. С Сергеем Валерьевичем (Аксеновым, главой Крыма - ИФ) мы документы подписали в Москве", - сказал Развожаев на заседании городского правительства в понедельник.

Он уточнил, что эти документы должны будут еще пройти согласование в парламентах двух регионов.

При этом глава города пояснил, что границы субъектов были установлены при образовании в 2014 году. "Они незыблемы, но координатное описание позволяет в юридическом плане двигаться с решением вопроса по генеральному плану", - отметил Развожаев.

Соглашение о взаимодействии по вопросу установления границы между Крымом и Севастополем главы регионов подписали в феврале 2019 года. Они заявляли об отсутствии разногласий по этому вопросу, однако его решение несколько раз откладывалось.