В Думе предложили сделать нормы воздушной перевозки животных более лояльными

20.01.20 15:56

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 января. Interfax-Russia.ru - Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов считает устаревшими действующие нормы перевозки животных в самолете, запрос о введении общих правил для авиакомпаний уже направлен в Минтранс.

"Мы направили в Минтранс запрос, где предложили сделать эти правила более лояльными для пассажиров, но пока не получили ответа", - сказал Бурматов, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Среди предлагаемых изменений депутат назвал введение общих правил для всех авиакомпаний и разрешение на покупку отдельного пассажирского места для животного. Кроме того, рекомендуется установить нормы для перевозки питомцев в салоне не по весу, как это действует сейчас, а по габаритам переноски, в которой они транспортируются.

"Эти три позиции можно подкорректировать, и таким образом избежать инцидентов, которые приводят к тому, что животных привозят мертвыми в багажном отделении", - отметил он.

Бурматов подчеркнул, что во введении общих правил заинтересованы сами авиакомпании, потенциальные пассажиры которых уходят к другим перевозчикам, предоставляющим нормальные условия транспортировки питомцев.

Ранее жительница Перми потребовала от "Аэрофлота" компенсацию за забытую при пересадке в Шереметьево собаку. Кроме того, на портале Change.org она разместила петицию с требованием к Минприроды и Федеральному Агентству воздушного транспорта РФ сменить статус животных при воздушных перевозках с "багажа" на "пассажиров с особыми нуждами".

Аналогичную инициативу Объединения пассажиров о введении общих правил для авиакомпаний, а также доплаты за перевозку превышающих максимальный вес провоза ручной клади в самолете животных, Минтранс РФ отклонил, сообщала 14 января газета "Известия" со ссылкой на ответ министерства.

Между тем 19 ноября 2019 года замглавы Минтранса Александр Юрчик сообщал, что ведомство рассмотрит возможность введения доплаты за домашних животных, превышающих максимальный вес для провоза в ручной клади в самолете. "Будем готовить какие-то предложения. Это не будет долгая история. Мы сначала посмотрим, есть ли необходимость их менять. Возможно ли доплачивать за перевес - мы посмотрим", - сказал Юрчик журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя-2019".

"Установить единые нормы, так же как и с единой нормой ручной клади, достаточно затруднительно. Можно установить нормы какие-то по весу, но дело в том, что существует огромное количество модификаций воздушных судов, и установить единую норму - это только создать дополнительные проблемы пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания в зависимости от своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, устанавливает их более конкретно", - рассказал Юрчик.

Говоря об истории с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует. "Решена она была, может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно", - заявил Юрчик.

В начале ноября 2019 года пассажир "Аэрофлота" опубликовал пост в одной из соцсетей, в котором рассказал, что компания потребовала сдать его кота Виктора в багаж, так как вес животного превышал установленные нормы перевозки животного в салоне. В связи с этим пассажир при досмотре подменил кота на другого, чей вес подходил по параметрам. Таким образом, он смог провести животное в салоне. После этого "Аэрофлот" исключил пассажира из программы лояльности и аннулировал все его мили (370 тысяч), которые он налетал за 14 лет. Этот случай получил широкую огласку, в сети появилась петиция в защиту "толстого кота". Многие общественные деятели вступились за хозяина животного.