Почти 50 тыс. россиян переселили из аварийного жилья в 2019 году

20.01.20 16:07

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 января. Interfax-Russia.ru - В 2019 году в России из аварийного жилья переселили более 50 тыс. человек, сообщает в понедельник пресс-служба Фонда ЖКХ.

"В 2019 году всего было расселено 833,48 тыс. кв.м аварийного жилья, переселено 49,58 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным Фонда, 84 субъекта РФ отчитались о 100% выполнении целевых показателей программы 2019 года. В их число вошли Санкт-Петербург и Севастополь, реализующие программу без участия средств Фонда ЖКХ.

При этом отмечается, что в рамках нацпроекта "Жилья и городская среда" в прошлом году из аварийного жилья планировалось переселить 8,2 тыс. человек. По факту расселено 620,6 тыс. кв.м и 37 тыс. человек, что составило 440,15% от общего объема расселяемой площади в 2019 году.

Помимо этого, в рамках региональных программ, не входящих в целевые показатели нацпроекта, удалось расселить 212,87 тыс. кв.м аварийного жилья, в котором проживало 12,5 тыс. человек.

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил подготовить законопроект о постоянно действующем механизме расселения аварийного жилья. С 2019 года переселение россиян осуществляется в рамках приоритетного национального проекта "Жилье и городская среда". В ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 млн кв.м.