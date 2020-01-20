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20.01.20 16:28
Москва согласовала с Минском подходы и методику компенсации за "грязную" нефть
"Состоялись (17 января - ИФ) переговоры вице-премьера Игоря Ляшенко. В результате переговоров сторонами было достигнуто соглашение о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть", - сказал представитель пресс-службы.
Комментируя дальнейшие переговоры по нефтяной тематике, в пресс-службе отметили, что "сторонами регулярно ведутся переговоры на уровне специалистов".
Как сообщалось, 17 января в Москве состоялись переговоры исполняющего обязанности вице-премьера РФ Дмитрия Козака и белорусского вице-премьера Игоря Ляшенко. Источник, знакомый с ситуацией, по итогам встречи сообщил "Интерфаксу", что Россия и Беларусь продолжат переговоры по нефтяному вопросу.
На данный момент основной проблемой между сторонами в нефтяной сфере является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на НПЗ Беларуси, один из которых (Мозырский НПЗ - ИФ) частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".
Между тем, в прошлом году Минск неоднократно заявлял о претензиях на финансовую компенсацию издержек, которые понесли НПЗ и система магистральных нефтепроводов в связи с поставками из РФ загрязненной хлорорганикой нефти. Поставки грязной нефти были обнаружены 19 апреля прошлого года. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня. Вытеснение загрязненной нефти в территории Беларуси продолжалось до 23 июля, всего на территорию РФ было вытеснено более 1,3 млн тонн некондиционной нефти.
В декабре прошлого года председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Беларусь хочет заложить в тариф на транзит российской нефти в 2020 году свои потери, которые она получила, не прокачав запланированные объемы из-за форс-мажора с "грязной нефтью".
В течение 2019 года Беларусь неоднократно выступала с предложением повысить тариф на 21,7% как до форс-мажора на МН "Дружба", так и после него. Однако российская сторона согласилась на увеличении тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" только на 3,7% с 1 сентября 2019 года.
В ходе прошедших 13-14 января переговоров между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ и министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси стороны зафиксировали разногласия в позициях, окончательные решения будут приняты в январе, сообщал журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
"На переговорах ФАС (с участием Минэнерго и "Транснефти") и МАРТ (с участием "Белнефтехима", "ГомельТранснефть Дружбы") зафиксированы разногласия в позициях. Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке", - сказал он.
В настоящее время белорусская сторона, по неподтвержденным данным, предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 16,6% с 1 февраля 2020 года.
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