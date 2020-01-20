Флаг Крыма водрузили на вершине Ай-Петри

20.01.20 17:00

Фото отдела информполитики администрации Ялты

20 января. Interfax-Russia.ru - Флаг Крыма установили на высоте 1 тыс. 234 метра на вершине горы Ай-Петри на юге полуострова в преддверии празднования Дня республики Крым. Акцию организовала администрации Ялты, сообщил его отдел информполитики в понедельник.

"Около 140 представителей общественности и ялтинских национальных общин бесплатно поднялись по канатной дороге "Мисхор - Ай-Петри" на плато и водрузили флаг", - говорится в пресс-релизе.

"Пока горноспасатели, используя специальное снаряжение, устанавливали флаг, ялтинцы провели торжественный митинг и поздравили друг друга с праздником", - отмечают власти Ялты.

Жители Крыма на референдуме 20 января 1991 года проголосовали за воссоздание автономного статуса региона как субъекта Союза ССР и у