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20.01.20 17:07
Семьи погибших в пермском отеле получат по 500 тыс. рублей от властей Прикамья
"Семьи погибших получат помощь в размере 500 тысяч рублей. Пострадавшие - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Деньги будут выделены из резервного фонда края.
Отмечается, что с близкими и родственниками пострадавших работают соцслужбы.
Как сообщалось, в ночь на понедельник в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель. Кипяток залил помещение отеля, из-за чего погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших - двое спасателей и сотрудница гостиницы.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.
Также к проверке случившегося подключилась региональная прокуратура.
В связи с инцидентом в городе введен режим ЧС, без отопления и горячей воды остались 20 домов.
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