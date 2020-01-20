Профильный комитет Госдумы во вторник рассмотрит проект изменений в Конституцию

20.01.20 17:22

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 января. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству обсудит по вторник президентский законопроект о поправке в Конституцию, заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Эта тема сегодня была основной. Большую часть Совета (Госдумы - ИФ) посвятили изучению вопроса, связанного с внесением законодательной инициативы президента об изменениях в Конституцию",- сказал Володин.

По его словам, "принято решение о направлении данной законодательной инициативы в профильный комитет - комитет по государственному строительству и законодательству, который уже завтра рассмотрит законодательную инициативу президента"