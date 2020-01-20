Поправку в Конституцию РФ о "цензе осёдлости" для кандидатов в президенты предлагается не распространять на жителей Крыма

20.01.20 17:37

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию, о которых он объявил в ходе Послания Федеральному Собранию.

Важным дополнением к этим поправкам стал пункт о жителях Крыма.

Поправку в Конституцию РФ, ограничивающую право избираться президентом РФ для россиян, имевших ранее другое гражданство и проживших в России менее 25 лет, предлагается не распространять на жителей Крыма.

Это следует из проекта закона о поправке к Конституции, который внес в понедельник в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликован в нормативной базе Госдумы.

В законопроекте предлагается дополнить статью 77 Конституции РФ частью следующего содержания: "Требование к кандидату на должность президента РФ об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории, принятой в РФ части государства".

В остальном текст поправок повторяет те, что были объявлены президентом.

В частности, законопроект "О поправках в Конституцию России" устанавливает, что МРОТ не может быть меньше величины прожиточного минимума.

В законопроекте предусматривается также регулярная индексация размера пенсий "в порядке, установленном федеральным законом".

В Конституцию предлагается внести требования к высшим должностным лицам субъекта РФ: им может быть гражданин России, достигший 30 лет, постоянно проживающий в РФ, не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории другого государства.

Руководителями федерального госоргана могут быть граждане, достигшие 30 лет, не имеющие гражданства иностранного государства, вида на жительство и иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории другого государства.

Предлагается также ввести норму, согласно которой, РФ может участвовать в государственных объединениях или передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами РФ, "если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя РФ".

Решения межгосударственных органов, противоречащие Конституции, исполнению не подлежат.

"Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков", - говорится в тексте законопроекта.

Согласно поправкам, президент назначает представителя правительства РФ, кандидатура которого утверждена Госдумой по представлению президента, и освобождает представителя правительства от должности.

Предполагается, что президент по предложению премьера утверждает структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения. В случае, если председатель правительства освобожден от должности президентом, вновь назначенный премьер не представляет главе государства новую структуру федеральных органов исполнительной власти.

Президент принимает отставку председателя правительства, вице-премьеров, федеральных министров, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ.

Президент назначает на должность заместителей председателя правительства и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Госдумой, и освобождает их от должности.

Президент также назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности руководителей органов исполнительной власти, включая федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий, общественной безопасности.

Президент представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность генпрокурора, замгенпрокурора, вносит в Совфед предложения по освобождению от должности генпрокурора и его заместителей.

Кроме того, президент назначает на должность после консультаций с СФ и освобождает от должности иных прокуроров, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров.

Президент формирует Государственный совет РФ в целях "обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Статус Госсовета определяется федеральным законом", говорится в документе.

Для членов Совета Федерации и Госдумы также вводится запрет на иностранное гражданство и вид на жительство, а также иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории другого государства.