Транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара на траулере "Enigma Astralis"

21.01.20 06:36

© РИА Новости. Алексей Даничев

21 января. Interfax-Russia.ru - Дальневосточная транспортная прокуратура устанавливает причины и обстоятельства пожара на рыбопромысловом судне "Enigma Astralis", загоревшемся в Охотском море.

"Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара на рыбопромысловом судне "Enigma Astralis"", - сообщила во вторник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, надстройка траулера загорелась во вторник, около 02:20 МСК, судно работало на промысле в акватории Охотского моря, примерно в 80 милях от порта Магадан.

"Пострадавших нет, судно находится на плаву, загрязнение окружающей среды отсутствует", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет проверено исполнение законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции, к проверке привлекаются специалисты Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора.

Судно приписано к порту Владивосток, принадлежит ООО "Дальневосточная промысловая компания" (Москва).