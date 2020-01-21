Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока доставлен в СИЗО в Приморье

21.01.20 06:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 января. Interfax-Russia.ru - Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, ранее приговоренный Тверским районным судом Москвы за коррупцию к 15 годам колонии, сообщил, что он этапирован в следственный изолятор в Приморье.

"Ну вот я и во Владивостоке. Пусть сюда был неблизким: из Москвы в Челябинск, затем Иркутск, Чита, далее Хабаровск и вот сейчас я нахожусь в СИЗО на Партизанском проспекте", - сообщил Пушкарев во вторник на своей странице в соцсети.

Экс-мэр не исключает, что будет участвовать в судебных заседаниях по иску Генеральной прокуратуры о взыскании с него и его компаний 3,2 млрд руб.

"Как долго я пробуду в СИЗО точно не известно. Возможно, планируется моё участие в судебных заседаниях по иску Генеральной прокуратуры о взыскании 3,2 млрд рублей с меня и моих компаний. После ознакомления с данным иском я обращался с ходатайством о моем участии", - написал Пушкарев.

Как сообщалось, Советский районный суд Владивостока назначил на 27 января первое заседание, на котором будет рассмотрен иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в пользу государства 3,2 млрд рублей с Пушкарева.