|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.01.20 06:45
Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока доставлен в СИЗО в Приморье
"Ну вот я и во Владивостоке. Пусть сюда был неблизким: из Москвы в Челябинск, затем Иркутск, Чита, далее Хабаровск и вот сейчас я нахожусь в СИЗО на Партизанском проспекте", - сообщил Пушкарев во вторник на своей странице в соцсети.
Экс-мэр не исключает, что будет участвовать в судебных заседаниях по иску Генеральной прокуратуры о взыскании с него и его компаний 3,2 млрд руб.
"Как долго я пробуду в СИЗО точно не известно. Возможно, планируется моё участие в судебных заседаниях по иску Генеральной прокуратуры о взыскании 3,2 млрд рублей с меня и моих компаний. После ознакомления с данным иском я обращался с ходатайством о моем участии", - написал Пушкарев.
Как сообщалось, Советский районный суд Владивостока назначил на 27 января первое заседание, на котором будет рассмотрен иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в пользу государства 3,2 млрд рублей с Пушкарева.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket