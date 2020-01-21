Строительство новой ВПП в аэропорту Южно-Сахалинска обойдется в 14 млрд руб.

21.01.20 06:58

© РИА Новости. Константин Чалабов

21 января. Interfax-Russia.ru - Строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Южно-Сахалинска обойдется в 14 млрд рублей, из них 13 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на пресс-конференции в понедельник.

"Взлетно-посадочная полоса будет стоить 14 млрд рублей. Мы получили согласие, что получим деньги из федерального бюджета для этой полосы. Около 1 млрд рублей будут областных денег (из облбюджета - ИФ) и порядка 13 млрд рублей федеральных", - сказал губернатор.

Как сообщалось, к 2024 году в аэропорту предполагается построить новую взлетно-посадочную полосу. Существующую ВПП планируется переделать в рулежную дорожку с расширением стоянок для грузовых и пассажирских самолетов. Действующая ВПП введена в эксплуатацию 56 лет назад.

Длина новой ВПП составит 3,4 км, ширина - 60 м. Новая полоса должна будет способна принимать лайнеры типа Ан-124 "Руслан" (по габаритам) и Boeing-747-8F (по нагрузке).

В аэропорту Южно-Сахалинска ведется строительство пассажирского двухэтажного терминала площадью почти 40 тыс. кв. м, сдачу его в эксплуатацию перенесли на 2021 год в связи с корректировкой проектно-сметной документации. Он рассчитан на пропуск 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900) и 250 пассажиров международных линий.