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21.01.20 06:58
Строительство новой ВПП в аэропорту Южно-Сахалинска обойдется в 14 млрд руб.
"Взлетно-посадочная полоса будет стоить 14 млрд рублей. Мы получили согласие, что получим деньги из федерального бюджета для этой полосы. Около 1 млрд рублей будут областных денег (из облбюджета - ИФ) и порядка 13 млрд рублей федеральных", - сказал губернатор.
Как сообщалось, к 2024 году в аэропорту предполагается построить новую взлетно-посадочную полосу. Существующую ВПП планируется переделать в рулежную дорожку с расширением стоянок для грузовых и пассажирских самолетов. Действующая ВПП введена в эксплуатацию 56 лет назад.
Длина новой ВПП составит 3,4 км, ширина - 60 м. Новая полоса должна будет способна принимать лайнеры типа Ан-124 "Руслан" (по габаритам) и Boeing-747-8F (по нагрузке).
В аэропорту Южно-Сахалинска ведется строительство пассажирского двухэтажного терминала площадью почти 40 тыс. кв. м, сдачу его в эксплуатацию перенесли на 2021 год в связи с корректировкой проектно-сметной документации. Он рассчитан на пропуск 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900) и 250 пассажиров международных линий.
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