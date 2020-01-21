Двоих пострадавших при пожаре в томском селе доставили в больницу, еще 10 человек погибло

21.01.20 07:07

© РИА Новости. Варвара Гертье

21 января. Interfax-Russia.ru - Два человека пострадали при пожаре в одноэтажном деревянном доме поселка Причулымский Асиновского района Томской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе областного департамента здравоохранения во вторник.

"В настоящее время двое пострадавших, их доставили в Асиновскую районную больницу. Информация о госпитализации уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар в одноэтажном деревянном здании поселка Причулымский Асиновского района Томской области унес жизни десяти человек.

По данным местных властей, здание арендовала китайская компания, в нем проживали граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана.