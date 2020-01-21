Томский губернатор поручил в кратчайшие сроки установить обстоятельства гибели людей при пожаре

21.01.20 07:09

© РИА Новости. Евгений Биятов

21 января. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб в связи с гибелью людей при пожаре в асиновском поселке Причулымский, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки установить все обстоятельства пожара с гибелью людей в Асиновском районе и сам возглавил оперативный штаб, созданный в связи с чрезвычайным происшествием", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что пожар в одноэтажном деревянном здании поселка Причулымский Асиновского района Томской области унес жизни девяти человек.

По данным местных властей, здание арендовала китайская компания, в нем проживали граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана.