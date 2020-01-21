Жертвами пожара в томском поселке стали 10 граждан Узбекистана и одна россиянка

21.01.20 11:15

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 января. Interfax-Russia.ru - При пожаре в томском поселке Причулымский, по предварительным оперативным данным, погибли граждане Узбекистана и России, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

По его словам, такие данные были озвучены губернатору Томской области Сергею Жвачкину, который работает на месте происшествия.

"По предварительным данным, из 11 погибших - 10 граждан Узбекистана, имеющих патенты на работу в России, и одна гражданка РФ", - сказал Севостьянов.

Он также сообщил, что Жвачкин поручил надзорным ведомствам провести проверки пожарной безопасности во всем регионе.

"Сразу после осмотра места происшествия глава региона начал внеочередное заседание межведомственной комиссии по ЧС в Асино", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области унес жизни 11 человек. Еще двое получили травмы, но госпитализация им не потребовалась

В настоящий момент пожарные полностью ликвидировали возгорание в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, где погибли 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Сигнал о пожаре поступил в 04:05 (00:05 мск), в 06:35 (02:35 мск) - ликвидация открытого горения, в 11:40 (07:40 мск) - полная ликвидация возгорания. На данный момент погибших по-прежнему 11 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

На место пожара в поселке Причулымский прибыл губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

"Губернатор прибыл на место пожара. По информации, которую ему озвучили на месте, сгоревшее строение не предназначалось для проживания людей. Оно находится прямо на территории, арендованной ООО "Грин вуд", занимающегося лесопилением", - сообщал агентству "Интерфакс-Сибирь" начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

По его словам, глава региона получает информацию об обстоятельствах пожара от глав региональных управлений МЧС, СКР.

"Также на месте работают руководитель управления МВД по Томской области Демьян Лаптев, главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук, вице-губернаторы Игорь Толстоносов, Анатолий Рожков и Андрей Кнорр, глава Асиновского района Николай Данильчук", - отметил Севостьянов.

По данным местных властей, здание арендовала китайская компания, в нем проживали граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана.

Консул республики Узбекистан в Новосибирске Юсуп Кабулжанов сообщил агентству, что пятеро из 11 погибших были гражданами этой страны.

В МЧС Узбекистана в свою очередь заявили о гибели 10 граждан республики при пожаре в Томской области.

По предварительной информации, пожар возник в одноэтажном деревянном здании поселка Причулымский Асиновского района Томской области, где проживали граждане Узбекистана, работавшие на местном предприятии, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

"В результате 10 человек погибли на месте происшествия, двум оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Власти Узбекистана предпринимают меры по установлению личностей погибших и доставке их тел по месту жительства.

Одной из жертв пожара в томском поселке Причулымский, по предварительным данным, стал гражданин Таджикистана, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в генконсульстве республики в Новосибирске.

"По предварительным данным, среди погибших - один гражданин Таджикистана, но точные данные будут лишь ближе к вечеру", - сообщили в консульстве.

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело в связи с гибелью 11 человек при пожаре в одноэтажном деревянном доме поселка Причулымский Асиновского района, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ведомства.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сказал сотрудник пресс-службы.

Следователи из Москвы по поручению главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина проконтролируют ход расследования дела о гибели 11 человек в результате пожара в Томской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Глава СК поручил следователям регионального следственного управления тщательно исследовать место происшествия, обеспечив фиксацию всех следов. Кроме того, он дал указание о назначении и проведении комплекса необходимых экспертных исследований для установления причин пожара и всех обстоятельств произошедшего", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

По ее словам, Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход расследования.

Кроме того, в Томскую область вылетает заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, сообщили "Интерфаксу" в Роструде. Ведомство подключится к работе на месте, в частности, будет установлено, находились ли погибшие на момент трагедии при исполнении трудовых обязанностей.

Сотрудники прокуратуры в Томской области также начали проверку пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей в связи с пожаром в поселке Причулымский, который унес жизни 11 человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

"Органы прокуратуры приступили к проведению проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием и круглосуточным проживанием граждан, в том числе мигрантов", - говорится в пресс-релизе.

Одновременно прокуроры проверят полноту и своевременность мер, принятых контролирующими органами в этой сфере.

Областная прокуратура поставила на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с пожаром.