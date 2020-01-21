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21.01.20 07:34
Жители двух районов Алтайского края остались без транспортного сообщения после снежной бури
"Для расчистки участков дорог Алейск - Чарышское, Змеиногорск - Рубцовск и некоторых других понадобится несколько дней, ориентировочный срок завершения работ - 22 января. Губернатор поручил принять дополнительные меры по восстановлению в первоочередном порядке транспортного сообщения с отдаленными селами, чтобы решить вопросы снабжения населения всем необходимым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что власти проводят мониторинг снабжения населения продуктами питания и товарами первой необходимости.
"В целом ситуация стабильная, запасы продуктов сформированы", - подчеркивается в сообщении.
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