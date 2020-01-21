Таможенники Владивостока впервые за три года обнаружили "фонящий" автомобиль из Японии

21.01.20 08:32

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 января. Interfax-Russia.ru - Таможенники впервые за последние годы обнаружили во Владивостокском морском торговом порту радиационно опасный автомобиль, доставленный на теплоходе из Японии, сообщила во вторник пресс-служба Владивостокской таможни.

"Радиационный контроль показал, что прибывший на теплоходе в Россию автомобиль Toyota Prius Hybrid загрязнен бета-активными радионуклидами. Так как ввоз такого товара запрещен на территорию Евразийского экономического союза, владивостокские таможенники оперативно передали информацию о находке в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Радиационно опасный товар подлежит обратному вывозу в Японию", - говорится в сообщении.

По словам специалистов таможни, с момента аварии в Японии на атомной станции Фокусима-1 с апреля 2011 года по июнь 2017 года в регионе деятельности таможни было вывялено 875 подобных товаров.

"За последние три года радиоактивные автомобили не были выявлены. Последний случай свидетельствует, что последствия от аварии до конца не исчезли", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, радиоактивные автомобили стали поступать на Дальний Восток после аварии на японской АЭС "Фукусима", которая произошла в марте 2011 года.