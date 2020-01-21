Порядка 300 млн руб. будет инвестировано в акваферму на острове Русский

21.01.20 08:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 января. Interfax-Russia.ru - ООО "Кайрос ДВ" (Владивосток) инвестирует порядка 300 млн рублей в развитие аквафермы на острове Русский во Владивостоке, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), оказывающего содействие проекту.

"Акваферма уже работает, на ней выращиваются устрицы, мидии, морской еж, гребешки и трепанг. Компания регулярно поставляет свою продукцию на рынки Владивостока и Москвы. В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве наше агентство поможет инвестору подготовить документы для получения статуса резидента территории опережающего развития" - сказал старший специалист департамента инвестиционных проектов АНО АПИ Валерий Смирнов, слова которого приводятся в сообщении.

На данном этапе "Кайрос ДВ" ежемесячно производит порядка 40 тонн мидий, 15 тонн устриц, 7,5 тонн гребешка и 2,5 тонн трепанга.

"Мы видим, как растет потребление морепродуктов внутри России, и понимаем, что наша продукция высоко ценится на рынке и востребована за рубежом. Совместно с "Дальстам-Марин" (Владивосток - ИФ) мы производим и доставляем морепродукты на российский рынок, а также в Китай, Республику Корея и Японию", - приводятся в сообщении слова директора "Кайрос ДВ" Олега Гриценко.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ООО "Кайрос ДВ" зарегистрировано в марте 2019 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами. Учредителем компании является Олеся Гриценко.