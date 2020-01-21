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21.01.20 09:10
Боевой потенциал полков Урала возрастет вдвое после поступления С-400
"После перевооружения на зенитные ракетные системы С-400 боевой потенциал двух полков возрастет в два раза", - сказал командующий войсками ЦВО Александр Лапин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ЦВО.
По его данным, сейчас на вооружении данных воинских частей находятся системы С-300.
В сообщении отмечается, что военнослужащие уже начали переподготовку на современную технику.
"Первые 50 военнослужащих приступили к обучению в Ленинградской области на базе Учебного центра зенитно-ракетных войск, где изучат отличительные особенности новой техники в сравнении с системами С-300", - отметил командующий округа.
Всего курс переподготовки, который завершится тактическим учением с боевой стрельбой на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, пройдут более 300 военнослужащих.
Как сообщалось, четыре комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" поступят в текущем году в воинские части противовоздушной обороны военного округа.
С-400 "Триумф" (разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей") предназначен для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного противодействия.
Он способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а также баллистические на дальности до 60 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высоте от нескольких метров до десятков километров.
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