Действие регионального маткапитала на Сахалине продлят до 2026 года

21.01.20 09:13

© РИА Новости. Сергей Гунеев

21 января. Interfax-Russia.ru - Сахалинские власти решили продлить действие закона по выплате регионального материнского капитала до 2026 года, сообщил журналистам губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Ранее мы продлили действие регионального материнского капитала до 2022 года. Но в связи с инициативой президента РФ решили продлить действие этого регионального закона до 2026 года", - сказал губернатор.

Он напомнил, что региональный материнский капитал в размере 150 тыс. рублей ранее получали при рождении первенца женщины в возрасте от 19 до 25 лет, но после задач, обозначенных президентом РФ в послании Федеральному собранию, решено убрать возрастные ограничения для данной выплаты за рождение первого ребенка.

К региональной выплате за первого ребенка впервые с этого года добавилась и федеральная - 466 тыс. рублей, отметил губернатор.

Еще одно нововведение - с этого года для семей при рождении или усыновлении второго и последующих детей региональный материнский капитал увеличен с 204 тыс. до 250 тыс. рублей. Эти деньги семьи могут направить на образование детей, покупку автомобиля, ремонт жилья и оплату медицинских услуг.

Кроме того, в Сахалинской области семьям с детьми оказывается помощь на погашение ипотечного кредита. Она распространяется на займы от Сахалинского ипотечного агентства. Теперь эту практику решено распространить и на коммерческие банки. При появлении на свет первого ребенка сумма долга за счет средств областного бюджета уменьшается на 500 тыс. рублей, второго - на 1 млн рублей, третьего и последующих - на 2 млн рублей.

Как сообщалось, президент страны Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что федеральная программа материнского капитала будет продлена минимум до 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а при появлении на свет второго малыша выплата увеличится на 150 тыс. рублей.