Одобрение с ожиданиями: Госдума согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ
  
Работа над изменениями: президент не исключил внесения дополнительных поправок в Конституцию
   
Специалисты по Airbus: авиакомпания "Аврора" и ДВФУ запустили программу подготовки технических кадров для авиации
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
21.01.20 09:13

Действие регионального маткапитала на Сахалине продлят до 2026 года

© РИА Новости. Сергей Гунеев
21 января. Interfax-Russia.ru - Сахалинские власти решили продлить действие закона по выплате регионального материнского капитала до 2026 года, сообщил журналистам губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Ранее мы продлили действие регионального материнского капитала до 2022 года. Но в связи с инициативой президента РФ решили продлить действие этого регионального закона до 2026 года", - сказал губернатор.

Он напомнил, что региональный материнский капитал в размере 150 тыс. рублей ранее получали при рождении первенца женщины в возрасте от 19 до 25 лет, но после задач, обозначенных президентом РФ в послании Федеральному собранию, решено убрать возрастные ограничения для данной выплаты за рождение первого ребенка.

К региональной выплате за первого ребенка впервые с этого года добавилась и федеральная - 466 тыс. рублей, отметил губернатор.

Еще одно нововведение - с этого года для семей при рождении или усыновлении второго и последующих детей региональный материнский капитал увеличен с 204 тыс. до 250 тыс. рублей. Эти деньги семьи могут направить на образование детей, покупку автомобиля, ремонт жилья и оплату медицинских услуг.

Кроме того, в Сахалинской области семьям с детьми оказывается помощь на погашение ипотечного кредита. Она распространяется на займы от Сахалинского ипотечного агентства. Теперь эту практику решено распространить и на коммерческие банки. При появлении на свет первого ребенка сумма долга за счет средств областного бюджета уменьшается на 500 тыс. рублей, второго - на 1 млн рублей, третьего и последующих - на 2 млн рублей.

Как сообщалось, президент страны Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что федеральная программа материнского капитала будет продлена минимум до 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а при появлении на свет второго малыша выплата увеличится на 150 тыс. рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.01.20 10:40
Орбитальный 27-тонный суперкомпьютер предлагают создать в МГТУ им.Баумана
.
  20.01.20 14:00
Москву в 2019 году посетили 25 млн человек
.
  20.01.20 12:55
Мосгорсуд оставил экс-сенатора Арашукова под арестом до конца января
.
  20.01.20 11:34
Еще одна компания потребовала привлечь Абызова к субсидиарной ответственности на 34 млрд рублей
.
  20.01.20 10:51
Рекорд тепла конца 19-го века может быть побит в Москве 21 января
.
  20.01.20 10:38
Музеи ВДНХ можно посетить бесплатно до конца 2020 года
.
  20.01.20 10:27
СК просит продлить арест Абызова до конца марта
.
  17.01.20 14:56
Участок БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" достроят в 2021 году
.
  17.01.20 13:28
В Шереметьево заработали первые "курилки"
.
  17.01.20 12:52
Шереметьево открыло новый международный терминал C на 20 млн пассажиров в год


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket