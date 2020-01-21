Более 30 мостов отремонтируют на Камчатке в рамках нацпроекта в 2021 году

21.01.20 09:18

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

21 января. Interfax-Russia.ru - В следующем году в Камчатском крае приступят к реализации регионального проекта "Мосты и путепроводы" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"Всего на территории Камчатского края находятся 166 мостовых сооружений. Более 30 из них сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии", - сказал министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов, которого цитирует пресс-служба.

Каюмов отметил, что в течение года специалисты краевого министерства проведут диагностику по каждому объекту и составят перечень необходимых работ на основании экспертных заключений. Затем будет подготовлена проектная документация и выполнена паспортизация всех объектов.

"Таким образом, с 2021 года Камчатка присоединится к реализации первого проекта по ремонту мостовых сооружений свыше 100 метров, а с 2022 по 2024 годы полуострову выделят средства на восстановление мостов протяженностью до 100 метров", - сказал краевой министр.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе реализуются три региональных проекта: "Дорожная сеть Камчатского края", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края" и "Безопасность дорожного движения в Камчатском крае".

В рамках нацпроекта в 2019 году на Камчатке работы проведены на девяти объектах, шесть из которых вошли в городскую агломерацию, три - дороги регионального значения. Суммарно отремонтировано более 41 километра. На эти цели направлено 565,5 млн рублей, из которых 466,8 млн - средства федерального бюджета, 61,6 млн выделены из казны Камчатского края и 37 - из муниципальных бюджетов.

В декабре 2019 года в правительстве РФ утвердили программу ремонта и строительства мостов, а также путепроводов России. Она сформирована на период до 2035 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Реализовать программу предполагается через нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".