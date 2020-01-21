Ключи от новых квартир получили 90 детей-сирот в приморском Лесозаводске

21.01.20 09:33

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

21 января. Interfax-Russia.ru - Первые в этом году ключи от квартир получили десятки детей-сирот в городе Лесозаводске Приморского края.

Многие будущие новоселы пришли на состоявшуюся накануне церемонию вручения ключей семьями, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации городского округа.

Ключи от квартир в новых домах по ул. Мира 2Б и 2В получили 90 детей-сирот. По словам жительницы Лесозаводска Анастасии Андреевой, она ждала свое жилье шесть лет. За это время вышла замуж, родила ребенка.

"Иметь свое жилье - это счастье. Район хороший, спокойный. Осталось совсем немного обустроить квартиру, ведь основной ремонт уже сделан", - сказала Андреева.

Немало среди получателей ключей братьев и сестер. Сегодня они уже планируют, как будут ходить друг к другу в гости.

"Я и мой старший брат сегодня получили ключи от квартиры. Он человек семейный, а у меня только-только жизнь начинается, и такой подарок", - рассказал журналистам Анатолий Александров.

"Нашей дочке 3 месяца, мы - молодая семья. Получить новую квартиру именно сейчас - большая удача. Зная, что у тебя есть свой дом, что не нужно больше скитаться по съемным углам, можно увереннее строить жизнь дальше", - рассказали будущие новоселы Сергей и Кристина Крамор.

В прошлом году в Приморье жильем обеспечили 710 сирот, по информации властей региона, в 2020 году ключи получат еще 850 человек.

Как сообщалось, в мае 2019 года на медиафоруме Общероссийского народного фронта президент России Владимир Путин отметил, что почти половина сирот, достигших 18-летнего возраста, не получают вовремя положенное им жилье. Президент тогда отметил, что решение этих вопросов относится к компетенции регионов, но должным образом не работает. В этой связи глава государства поручил федеральному правительству подготовить отдельную программу обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.