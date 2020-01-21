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21.01.20 09:37

Бедность на Сахалине намерены снизить до минимального в РФ уровня в 3,5%

© РИА Новости. Михаил Климентьев
21 января. Interfax-Russia.ru - Сахалинские власти поставили в этом году задачу снизить уровень бедности в регионе до 3,5%, рекордного показателя в стране, сообщил на пресс-конференции губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Год назад у нас было примерно 9,7% населения, проживающего за чертой бедности, а завершали 2019 год мы уже с показателем 4,3%. Сегодня Сахалинская область лидирует в РФ (по этому показателю - ИФ). На 2020 год ставим еще более амбиционную задачу - снизить этот показатель до 3,5%", - заявил губернатор.

Глава региона рассказал "о новых беспрецедентных мерах социальной поддержки сахалинцев и курильчан, об особом внимании, которое уделяется защите семей с детьми и людям старшего поколения".

С этого года по поручению президента РФ Владимира Путина для малообеспеченных семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, устанавливается новая ежемесячная выплата. По словам Лимаренко, в Сахалинской области такие семьи будут получать более 8 тыс. рублей в месяц.

"Если даже с учетом этой выплаты материальное положение семьи останется тяжелым, будем предоставлять эту меру поддержки в размере до 16 тыс. рублей. Семьи с детьми в Сахалинской области не должны жить бедно", - подчеркнул губернатор.

Малоимущие семьи один раз в квартал получают адресную продовольственную помощь (продуктовые наборы). Пенсионерам Сахалинской области выдают социальные карты, которые предоставляют им скидку до 10% в магазинах и аптеках региона. К 2021 году около 200 тыс. жителей региона получат такие социальные карты, сообщил губернатор.

Расширяется сеть социальных магазинов, где торговая наценка не превышает 15%. Через такие социально ориентированные магазины планируют реализовывать четверть продукции.

В островном регионе активизирована работа по социальному контракту, об этой мере поддержке также говорил президент РФ в своем федеральном послании, напомнил губернатор.

"Минимальная выплата по соцконтракту сейчас составляет 5 тыс. рублей в месяц, мы увеличим ее до 10 тыс. рублей", - сообщил Лимаренко.

С помощью этих выплат жители региона, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают образование, открывают собственное дело или другим способом улучшают свое материальное положение.

"Все эти меры поддержки призваны повысить уровень благосостояния сахалинцев и курильчан", - заключил глава региона.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно выделить всем регионам дополнительные средства на реализацию программы социального контракта.

"Регионы уже начали внедрять механизм социального контакта, но его эффективность пока крайне низкая, и на снижение бедности, повышение доходов семей влияние слабое. Поэтому, во-первых, прошу правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта, и, во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах РФ", - сказал Путин.

Социальный контракт - это часть эксперимента, который проводится в ряде российских регионов, отвечает за программу Минтруд. Эксперимент направлен на то, чтобы улучшить ситуацию с бедностью. Гражданин в трудной жизненной ситуации, согласно этой программе, заключает договор - социальный контракт - с социальными службами: ему оказывают материальную и консультативную поддержку, а он обязуется устроиться на работу, пройти переобучение или начать свое дело. Регионы получают субсидии на программу из федерального бюджета.

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