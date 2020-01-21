Прикрытие стратегических объектов в Крыму отработала армейская авиация

21.01.20 09:40

© РИА Новости. Александр Вильф

21 января. Interfax-Russia.ru - Экипажи более 10 вертолетов армейской авиации Южного военного округа отработали в небе над Крымом учебно-боевые задачи по прикрытию стратегических объектов, которые расположены на полуострове, сообщил во вторник Черноморский флот (ЧФ).

"Экипажи вертолётов, базирующихся на территории Крымского полуострова, провели полёты в сложных погодных условиях с отработкой действий по прикрытию стратегических объектов", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Также вертолётчики отработали сопровождение и огневую поддержку транспортных вертолётов, выполняющих условное десантирование подразделений.

"Всего в тренировке задействовали более десяти вертолётов, в том числе Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-35 и Ми-8АМТШ", - информирует штаб ЧФ.

По его данным, тренировка плановая.