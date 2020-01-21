Школа в одном из поселков Тюменской области закрыта на карантин из-за пневмонии

21.01.20 10:00

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 января. Interfax-Russia.ru - Школу N 1 в поселке Голышманово Тюменской области во вторник закрыли на карантин в связи с заболеваемостью внебольничной пневмонией, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в комитете образования Голышмановского городского округа.

"Внебольничной пневмонией заболели 14 учащихся этой школы и один преподаватель", - сказал сотрудник комитета.

Он также добавил, что карантин продлится до 31 января включительно.

Внебольничная пневмония - это заболевание инфекционного происхождения нижних отделов дыхательных путей. Свое название внебольничная пневмония получила в связи с условиями возникновения, так как начинается она до обращения человека за врачебной помощью в лечебное учреждение или не позже 48 часов после госпитализации.