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21.01.20 10:00
Школа в одном из поселков Тюменской области закрыта на карантин из-за пневмонии
"Внебольничной пневмонией заболели 14 учащихся этой школы и один преподаватель", - сказал сотрудник комитета.
Он также добавил, что карантин продлится до 31 января включительно.
Внебольничная пневмония - это заболевание инфекционного происхождения нижних отделов дыхательных путей. Свое название внебольничная пневмония получила в связи с условиями возникновения, так как начинается она до обращения человека за врачебной помощью в лечебное учреждение или не позже 48 часов после госпитализации.
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