Более 2,5 тыс. новостроек в России возводятся с привлечением эскроу

21.01.20 10:08

© РИА Новости. Сергей Венявский

21 января. Interfax-Russia.ru - Более 2,5 тыс. многоквартирных домов строятся в России с привлечением счетов эскроу, сообщает во вторник ДОМ.РФ.

"На 1 января 2020 года с использованием проектного финансирования и счетов эскроу возводилось 2,6 тыс. многоквартирных домов общей площадью 26,4 млн квадратных метров. Доля таких проектов в общем объеме строительства жилья устойчиво растет", - говорится в ежемесячном отчете ДОМ.РФ.

Эксперты отмечают, что объемы строительства с использованием нового механизма выросли за месяц на 8,5%, с 24,3 до 26,4 млн млн кв. метров жилья.

По состоянию на 1 января доля проектов, реализуемых с привлечением счетов эскроу, составила 24,5% от общего объема строительства, увеличившихся на 3% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным ДОМ.РФ, всего с привлечением средств дольщиков строится 107,5 млн кв.м жилья в 80 регионах страны.

"Предполагается, что более 40% таких проектов - от 42 до 49 млн кв. м будет введено в эксплуатацию в 2020 году", - отмечается в отчете.

Аналитики пояснили, что на рынке строительства жилья работают 3,5 тыс. застройщиков. На 10 крупнейших компаний приходится 20% от всего объема строящегося жилья. При этом ДОМ.РФ не выявил зависимости между доступностью проектного финансирования с использованием счетов эскроу и размером строительной компании.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, застройщиков кредитуют банки. При этом определены критерии проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования.