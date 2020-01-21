Косачев: поправки в Конституцию защитят РФ от вольной трактовки Европейской конвенции по правам человека

21.01.20 10:16

© РИА Новости. Виталий Белоусов

21 января. Interfax-Russia.ru - Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что предложенные президентом России поправки в Конституцию защищают суверенитет страны.

"Поправки сохраняют действующие посылы, уже заложенные в Конституции, но в предложенных поправках красной нитью прослеживается тема суверенитета", - отметил Косачев на втором заседании рабочей группе по работе над поправками в Основной закон.

Сенатор напомнил, что Россия присоединилась к Совету Европы и взяла на себя обязательства по соблюдению Конвенции по правам человека.

"И все бы хорошо, если бы Европейский суд по правам человека не взялся ее интерпретировать, а говоря по-русски, истолковывать. Это не специфическая проблема России. На разных этапах ЕСПЧ предписывал Италии легализовать однополые браки, Ирландии разрешить аборты. Я не берусь обсуждать справедливость замечаний ЕСПЧ, но в каждом из этих случаев ЕСПЧ истолковывал положения Европейской конвенции о правах человека. В конвенции ничего не говорится ни об однополых браках, ни об абортах, ни о праве граждан осужденных к местам лишения свободы участвовать в выборах, это уже касается России", - отметил Косачев.

Он добавил, что как международник внимательно следит за внешней реакций за дискуссиями в нашей стране.

"С одной стороны, не может не радовать то внимание, которое уделяется нашей реформе. События в нашей стране имеют значение для всего мира. С другой стороны, очевидно, что реакция, которая формируется коллективным Западом, имеет черты недружественной, агрессивной, подходящей к грани вмешательства во внутренние дела", - считает сенатор. "Это значит, что своими поправками президент попал в цель. Коллективному Западу интересна только та Россия, которая не суверенна", - резюмировал глава комитета Совета Федерации.