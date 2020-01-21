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21.01.20 10:32
Бывший вице-мэр Волгограда получил три года колонии за покушение на мошенничество
"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с отбыванием в колонии общего режима. Взять под стражу в зале суда", - огласил приговор судья.
Приговор вынесен по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Ранее сообщалось, что прокурор просил суд приговорить Доронина к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима.
По версии следствия Доронин в июле 2019 года получил от знакомого 2,5 млн рублей якобы для передачи их высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного преследования. Не имея возможности реально повлиять на прекращение дела Доронин собирался присвоить полученные деньги, но был задержан. На суде он свою вину полностью признал. Дело рассматривалось в особом порядке.
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