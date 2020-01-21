Одобрение с ожиданиями: Госдума согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ
  
Специалисты по Airbus: авиакомпания "Аврора" и ДВФУ запустили программу подготовки технических кадров для авиации
   
Залило кипятком: постояльцы мини-отеля в Перми пострадали из-за прорыва 58-летней трубы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
21.01.20 10:32

Бывший вице-мэр Волгограда получил три года колонии за покушение на мошенничество

© РИА Новости. Алексей Филиппов
21 января. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Волгограда признал виновным в покушении на мошенничество бывшего заместителя мэра города Андрея Доронина, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала суда.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с отбыванием в колонии общего режима. Взять под стражу в зале суда", - огласил приговор судья.

Приговор вынесен по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что прокурор просил суд приговорить Доронина к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима.

По версии следствия Доронин в июле 2019 года получил от знакомого 2,5 млн рублей якобы для передачи их высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного преследования. Не имея возможности реально повлиять на прекращение дела Доронин собирался присвоить полученные деньги, но был задержан. На суде он свою вину полностью признал. Дело рассматривалось в особом порядке.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.01.20 10:40
Орбитальный 27-тонный суперкомпьютер предлагают создать в МГТУ им.Баумана
.
  20.01.20 14:00
Москву в 2019 году посетили 25 млн человек
.
  20.01.20 12:55
Мосгорсуд оставил экс-сенатора Арашукова под арестом до конца января
.
  20.01.20 11:34
Еще одна компания потребовала привлечь Абызова к субсидиарной ответственности на 34 млрд рублей
.
  20.01.20 10:51
Рекорд тепла конца 19-го века может быть побит в Москве 21 января
.
  20.01.20 10:38
Музеи ВДНХ можно посетить бесплатно до конца 2020 года
.
  20.01.20 10:27
СК просит продлить арест Абызова до конца марта
.
  17.01.20 14:56
Участок БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" достроят в 2021 году
.
  17.01.20 13:28
В Шереметьево заработали первые "курилки"
.
  17.01.20 12:52
Шереметьево открыло новый международный терминал C на 20 млн пассажиров в год


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket