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21.01.20 10:40

Орбитальный 27-тонный суперкомпьютер предлагают создать в МГТУ им.Баумана

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
21 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты МГТУ им Баумана изучают возможность создания на орбите 27-тонного суперкомпьютера на солнечных батареях, говорится в тезисах одного из докладов, подготовленных к Королевским чтениям.

"В докладе рассматривается проект создания орбитальной супер-ЭВМ космического базирования производительностью 1,5 петафлопса, на базе солнечной электростанции мощностью 600 кВт. Обсуждаются особенности компоновочной схемы обслуживаемого спутника стартовой массой около 27 тонн, оснащенного панелями солнечных батарей и радиационными теплообменниками", - говорится в тезисах.

Ученые отмечают, что высота обиты аппарата должна составить около 700 км для того, чтобы он был равномерно освещен солнцем.

"Производство новой информации в результате расчетов на суперкомпьютерах представляется выгодным видом космического производства, поскольку не требует организации материальных потоков, а требует только наличия надежных высокоскоростных каналов связи", - отмечается в тезисах доклада.

Как сообщают авторы, с 2017 года на МКС тестируется высокопроизводительный компьютер Hewlett Packard Enterprise.

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