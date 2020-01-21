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21.01.20 10:40
Орбитальный 27-тонный суперкомпьютер предлагают создать в МГТУ им.Баумана
"В докладе рассматривается проект создания орбитальной супер-ЭВМ космического базирования производительностью 1,5 петафлопса, на базе солнечной электростанции мощностью 600 кВт. Обсуждаются особенности компоновочной схемы обслуживаемого спутника стартовой массой около 27 тонн, оснащенного панелями солнечных батарей и радиационными теплообменниками", - говорится в тезисах.
Ученые отмечают, что высота обиты аппарата должна составить около 700 км для того, чтобы он был равномерно освещен солнцем.
"Производство новой информации в результате расчетов на суперкомпьютерах представляется выгодным видом космического производства, поскольку не требует организации материальных потоков, а требует только наличия надежных высокоскоростных каналов связи", - отмечается в тезисах доклада.
Как сообщают авторы, с 2017 года на МКС тестируется высокопроизводительный компьютер Hewlett Packard Enterprise.
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