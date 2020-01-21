Фракции ГД, за исключением КПРФ, поддержат закон о поправке в Конституцию в 1-м чтении

21.01.20 11:07

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

21 января. Interfax-Russia.ru - Внесенный президентом РФ законопроект о поправке в Конституцию РФ намерены поддержать три из четырех думских фракций.

"Мы поддержим внесенные президентом поправки в первом чтении", - сказал глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов во вторник "Интерфаксу".

В свою очередь вице-спикер Думы от ЛДПР Игорь Лебедев сказал в разговоре с агентством, что их фракция намерена проголосовать за президентский проект закона о поправке в Конституцию.

Первый замглавы фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов сказал "Интерфаксу", что эсеры поддержат в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию.

Первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников отметил, что "во фракции определят свою позицию позднее на заседании фракции".

Совет Госдумы на заседании во вторник рассмотрит предложения профильного комитета по президентскому законопроекту о поправке к Конституции.

"Мы планируем провести дополнительное заседание Совета Государственной lумы во вторник в 11:30", - сказал журналистам ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В свою очередь глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников сказал журналистам, что комитет будет предлагать Совету Думы рассмотреть законопроект о поправке в Конституцию в первом чтении на заседании в четверг, 23 января.