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22.01.20 07:34
Новое жилье приобрели более 6 тыс. семей из зоны наводнения Иркутской области
Новое жилье приобрели 6004 семьи, или 16 тыс. 420 человек, говорится в сообщении.
"4 тыс. 858 свидетельств (жилищных сертификатов - ИФ) на общую сумму 14,2 млрд рублей оплачены из средств федерального бюджета, 1146 свидетельств на 3,6 млрд рублей - из областной казны. Работа по выдаче и оплате документов продолжается", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова.
По оперативным данным, к настоящему времени от граждан принято 7 тыс. 152 заявления на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья взамен утраченного во время наводнения. Выдано 7 тыс. 135 жилищных сертификатов.
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