Новое жилье приобрели более 6 тыс. семей из зоны наводнения Иркутской области

22.01.20 07:34

© РИА Новости. Евгений Биятов

22 января. Interfax-Russia.ru - Власти оплатили более 6 тыс. жилищных сертификатов на общую сумму 17,8 млрд рублей гражданам, чьи дома были разрушены во время наводнения в Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

Новое жилье приобрели 6004 семьи, или 16 тыс. 420 человек, говорится в сообщении.

"4 тыс. 858 свидетельств (жилищных сертификатов - ИФ) на общую сумму 14,2 млрд рублей оплачены из средств федерального бюджета, 1146 свидетельств на 3,6 млрд рублей - из областной казны. Работа по выдаче и оплате документов продолжается", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова.

По оперативным данным, к настоящему времени от граждан принято 7 тыс. 152 заявления на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья взамен утраченного во время наводнения. Выдано 7 тыс. 135 жилищных сертификатов.