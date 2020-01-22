Пять населенных пунктов Алтайского края изолированы от региона из-за заваленных снегом дорог

22.01.20 07:37

© РИА Новости. Александр Кряжев

22 января. Interfax-Russia.ru - Дорожники в Алтайском крае вторые сутки пытаются пробить проезд к нескольким селам, отрезанным от остальной территории региона из-за заваленных после снежного шторма дорог, сообщает пресс-центр Минтранса края в среду.

"Работы по обеспечению транспортного сообщения к трем населенным пунктам края возобновились. За ночь к ним добавились еще два населенных пункта, дороги к которым переметены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение нескольких дней дорожные службы в круглосуточном режиме пробивали заблокированные снежной бурей дороги к 25 населенным пунктам. К вечеру 21 января удалось возобновить автотранспортное сообщение в 22 из них. В оставшиеся села организована доставка снегоходами продуктов и товаров первой необходимости.