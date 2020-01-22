В развитие Курильских островов в 2020 году собираются вложить 7,4 млрд рублей

22.01.20 07:45

© РИА Новости. Сергей Красноухов

22 января. Interfax-Russia.ru - На развитие Курильских островов в 2020 году из бюджетов всех уровней собираются вложить 7,4 млрд рублей, что более чем в 2 раза больше, чем в 2019 году, сообщили в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"В 2020 году объем финансирования в рамках федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов составит 5,9 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей - средства федерального бюджета, остальное - средства областного бюджета и частные инвестиции. В рамках областной программы развития Курил в 2020 году за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников будет вложено еще 1,5 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

"Таким образом, общий объем финансирования развития Курильских островов в 2020 году составит беспрецедентную сумму - 7,4 млрд рублей. В прошлом году на эти цели из всех источников было вложено 3,5 млрд рублей", - добавил сотрудник пресс-службы.

По его словам, в рамках ФЦП "Курилы" в 2020 году планируется реализация 32 мероприятий, в рамках областной программы - 21 мероприятия.

"Одним из ключевых направлений реализации федеральной программы является строительство жилья. В 2020 году на Кунашире, Шикотане и Итурупе планируется построить около 7 тыс. кв. м жилья для расселения людей из временных сооружений, в которых они живут после разрушительного Шикотанского землетрясения 1994 года, а также расселения ветхого и аварийного жилья", - пояснили в пресс-службе.

В 2020 году во всех Курильских районах возведут 5,4 тыс. кв. м арендного жилья.

Второе направление - связано с обеспечением бесперебойного воздушного и морского грузопассажирского сообщения между Курильскими островами, Сахалином, материком и полуостровом Камчатка. Третье направление - создание условий для опережающего развития Курил и эффективного использования природного потенциала островов.

В 2020 году, в частности, продолжится строительство и асфальтирование автомобильных дорог, ремонт коммунальной инфраструктуры, будут строиться детсады, школы, медучреждения. Рыбопромышленные компании продолжат реализацию своих инвестпроектов - создание производств глубокой переработки водных биоресурсов, выпуску рыбной муки и рыбьего жира, строительство лососевых рыбоводных заводов.

Сотрудник пресс-службы также сообщил, что сахалинские власти в рамках ФЦП (Федеральная целевая программа) "Курилы" готовят предложения по открытию федерального финансирования в 2022 году на развитие транспортной, энергетической, коммуникационной инфраструктуры, а также строительство объектов безопасности на островах. "Правительство региона надеется на положительное решение федерального центра в отношении финансирования этих расходов", - отметил он.