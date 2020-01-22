На льготных условиях: 440 кредитных договоров заключено в рамках программы "Дальневосточная ипотека"
  
Специалисты по Airbus: авиакомпания "Аврора" и ДВФУ запустили программу подготовки технических кадров для авиации
   
Разработать процедуру: общественное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в апреле
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
22.01.20 07:45

В развитие Курильских островов в 2020 году собираются вложить 7,4 млрд рублей

© РИА Новости. Сергей Красноухов
22 января. Interfax-Russia.ru - На развитие Курильских островов в 2020 году из бюджетов всех уровней собираются вложить 7,4 млрд рублей, что более чем в 2 раза больше, чем в 2019 году, сообщили в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"В 2020 году объем финансирования в рамках федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов составит 5,9 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей - средства федерального бюджета, остальное - средства областного бюджета и частные инвестиции. В рамках областной программы развития Курил в 2020 году за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников будет вложено еще 1,5 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

"Таким образом, общий объем финансирования развития Курильских островов в 2020 году составит беспрецедентную сумму - 7,4 млрд рублей. В прошлом году на эти цели из всех источников было вложено 3,5 млрд рублей", - добавил сотрудник пресс-службы.

По его словам, в рамках ФЦП "Курилы" в 2020 году планируется реализация 32 мероприятий, в рамках областной программы - 21 мероприятия.

"Одним из ключевых направлений реализации федеральной программы является строительство жилья. В 2020 году на Кунашире, Шикотане и Итурупе планируется построить около 7 тыс. кв. м жилья для расселения людей из временных сооружений, в которых они живут после разрушительного Шикотанского землетрясения 1994 года, а также расселения ветхого и аварийного жилья", - пояснили в пресс-службе.

В 2020 году во всех Курильских районах возведут 5,4 тыс. кв. м арендного жилья.

Второе направление - связано с обеспечением бесперебойного воздушного и морского грузопассажирского сообщения между Курильскими островами, Сахалином, материком и полуостровом Камчатка. Третье направление - создание условий для опережающего развития Курил и эффективного использования природного потенциала островов.

В 2020 году, в частности, продолжится строительство и асфальтирование автомобильных дорог, ремонт коммунальной инфраструктуры, будут строиться детсады, школы, медучреждения. Рыбопромышленные компании продолжат реализацию своих инвестпроектов - создание производств глубокой переработки водных биоресурсов, выпуску рыбной муки и рыбьего жира, строительство лососевых рыбоводных заводов.

Сотрудник пресс-службы также сообщил, что сахалинские власти в рамках ФЦП (Федеральная целевая программа) "Курилы" готовят предложения по открытию федерального финансирования в 2022 году на развитие транспортной, энергетической, коммуникационной инфраструктуры, а также строительство объектов безопасности на островах. "Правительство региона надеется на положительное решение федерального центра в отношении финансирования этих расходов", - отметил он.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.01.20 13:31
Ушедший в аппарат правительства РФ Левин обещает эффективное взаимодействие с парламентом
.
  22.01.20 11:43
Зюганов: новое правительство должно обеспечить честное расходование госсредств
.
  22.01.20 11:31
Новое Внуковское шоссе сдадут в 2020 году
.
  22.01.20 10:01
Новые мусоросжигательные заводы в Москве строить не будут
.
  22.01.20 08:31
Андрей Бочкарев назначен главой стройкомплекса Москвы вместо Хуснуллина
.
  21.01.20 15:07
Южный дублер Кутузовского проспекта получит название "проспект Генерала Дорохова"
.
  21.01.20 13:53
Московские малоимущие семьи могут получить поддержку в трудоустройстве
.
  21.01.20 12:56
Краснов: разграничение надзора и следствия работает эффективно
.
  21.01.20 12:33
Песков: Чайка пока не получил новую должность
.
  21.01.20 11:51
В первую неделю работы сервиса доступ к медкартам попросили 20 тыс. москвичей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket