Боец Емельяненко арестован в Анапе на 7 суток за хулиганство

22.01.20 08:33

© РИА Новости. Денис Абрамов

22 января. Interfax-Russia.ru - Спортсмен, российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в среду помещен под административный арест в Анапе на семь суток по обвинению в мелком хулиганстве, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Емельяненко был задержан на базе отдых "Спорт" села Супсех прибывшим на вызов нарядом полиции. Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови спортсмена. Позднее решением Анапского городского суда Емельяненко был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП)", - сказал источник.

Он уточнил, что по решению суда спортсмен помещен под административный арест на семь суток.

Другой источник, в свою очередь, сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что в настоящее время по факту инцидента с Емельяненко проводится проверка, органами полиции рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Агентство "Интерфакс" не располагает официальной информацией о случившемся от правоохранительных органов Краснодарского края.

Емельяненко - многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.