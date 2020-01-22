На льготных условиях: 440 кредитных договоров заключено в рамках программы "Дальневосточная ипотека"
  
Специалисты по Airbus: авиакомпания "Аврора" и ДВФУ запустили программу подготовки технических кадров для авиации
   
Разработать процедуру: общественное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в апреле
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
22.01.20 09:07

Полторы сотни рыбаков-любителей сняли с льдины в море на юге Сахалина

© РИА Новости. Виталий Аньков
22 января. Interfax-Russia.ru - Спасательная операция по снятию рыбаков-любителей с оторвавшейся от припая льдины продолжается в заливе Мординова на юге Сахалина, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Центре кризисных ситуаций ГУ МЧС по Сахалинской области.

"В настоящий момент на берег доставлены более 150 рыбаков, на льдине остаются еще 50 рыбаков. Людей доставляют на берег на лодках. Льдина полностью не оторвалась от припая, потому в некоторых местах люди сами добираются до берега", - рассказал собеседник агентства.

Никто не пострадал. В спасательной операции участвуют около 20 спасателей и 14 единиц техники.

Как сообщалось, в среду днем поступила информация в ГУ МЧС об оторвавшейся льдине с рыбаками-любителями подледной рыбалки.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.01.20 13:31
Ушедший в аппарат правительства РФ Левин обещает эффективное взаимодействие с парламентом
.
  22.01.20 11:43
Зюганов: новое правительство должно обеспечить честное расходование госсредств
.
  22.01.20 11:31
Новое Внуковское шоссе сдадут в 2020 году
.
  22.01.20 10:01
Новые мусоросжигательные заводы в Москве строить не будут
.
  22.01.20 08:31
Андрей Бочкарев назначен главой стройкомплекса Москвы вместо Хуснуллина
.
  21.01.20 15:07
Южный дублер Кутузовского проспекта получит название "проспект Генерала Дорохова"
.
  21.01.20 13:53
Московские малоимущие семьи могут получить поддержку в трудоустройстве
.
  21.01.20 12:56
Краснов: разграничение надзора и следствия работает эффективно
.
  21.01.20 12:33
Песков: Чайка пока не получил новую должность
.
  21.01.20 11:51
В первую неделю работы сервиса доступ к медкартам попросили 20 тыс. москвичей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket