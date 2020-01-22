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22.01.20 09:07
Полторы сотни рыбаков-любителей сняли с льдины в море на юге Сахалина
"В настоящий момент на берег доставлены более 150 рыбаков, на льдине остаются еще 50 рыбаков. Людей доставляют на берег на лодках. Льдина полностью не оторвалась от припая, потому в некоторых местах люди сами добираются до берега", - рассказал собеседник агентства.
Никто не пострадал. В спасательной операции участвуют около 20 спасателей и 14 единиц техники.
Как сообщалось, в среду днем поступила информация в ГУ МЧС об оторвавшейся льдине с рыбаками-любителями подледной рыбалки.
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