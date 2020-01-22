Полторы сотни рыбаков-любителей сняли с льдины в море на юге Сахалина

22.01.20 09:07

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 января. Interfax-Russia.ru - Спасательная операция по снятию рыбаков-любителей с оторвавшейся от припая льдины продолжается в заливе Мординова на юге Сахалина, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Центре кризисных ситуаций ГУ МЧС по Сахалинской области.

"В настоящий момент на берег доставлены более 150 рыбаков, на льдине остаются еще 50 рыбаков. Людей доставляют на берег на лодках. Льдина полностью не оторвалась от припая, потому в некоторых местах люди сами добираются до берега", - рассказал собеседник агентства.

Никто не пострадал. В спасательной операции участвуют около 20 спасателей и 14 единиц техники.

Как сообщалось, в среду днем поступила информация в ГУ МЧС об оторвавшейся льдине с рыбаками-любителями подледной рыбалки.