Более 200 тыс. кв. метров жилья построят на Колыме по нацпроекту

22.01.20 09:19

© РИА Новости. Евгений Биятов

22 января. Interfax-Russia.ru - Магаданская область первая на Дальнем Востоке внедряет проект "Стандарт комплексного развития", благодаря чему в регионе будут построены более 200 тыс. квадратных метров жилья, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства области.

"Стандарт комплексного развития предусматривает застройку территории "Гороховое поле". По проекту планируется более 200 тыс. квадратных метров современного комфортного жилья и создание свободного от транспорта пешеходного пространства между социально значимыми объектами города. Стандарт комплексного развития область внедряет первой на Дальнем Востоке", - сказали в пресс-службе.

Пешеходная зона может быть выполнена в виде пассажа с созданием круглогодичного микроклиматического комфорта.

"Гороховое поле" - это ключевая территория градостроительного развития Магадана. В общественно-деловой зоне застройки уже строится спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский", также появятся многофункциональный центр реабилитации на 50 мест, многофункциональный культурный центр. В жилой зоне проектом предусматривается строительство общеобразовательной школы, детских садов и иных инфраструктурных объектов.

Завершить строительные работы планируется к 2024 году. Квартиры в новом жилом комплексе получат колымчане, проживающие в ветхих и аварийных домах. Жилая застройка будет представлена средне- и малоэтажными кварталами. Освоение "Горохового поля" идет в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

Стандарт комплексного развития - это свод правил, направленный на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов.

Как сообщалось, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", реализуемого в России по инициативе президента страны Владимира Путина, будут усовершенствованы механизмы финансирования жилищного строительства. Также планируется модернизировать строительную отрасль и повысить качество индустриального жилищного строительства, стимулируя внедрение передовых технологий; создать механизмы развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды; создать механизмы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда с соблюдением их жилищных прав.