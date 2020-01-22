Мишустин поручил подготовить изменения в бюджет для реализации послания президента

22.01.20 09:25

© РИА Новости. Илья Питалев

22 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в целях реализации послания президента России Федеральному Собранию поручил до 11 февраля подготовить изменения в законы о федеральном бюджете на 2020-2022 годы и о бюджете Пенсионного фонда.

Соответствующее поручение, которое дано Минфину и Минтруду России, опубликовано на сайте правительства РФ.

Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти поручено подготовить проект федерального закона о внесении изменений в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов".

Такое же поручение относительно изменений в закон "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" дано Минтруду России.