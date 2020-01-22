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22.01.20 09:25
Мишустин поручил подготовить изменения в бюджет для реализации послания президента
Соответствующее поручение, которое дано Минфину и Минтруду России, опубликовано на сайте правительства РФ.
Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти поручено подготовить проект федерального закона о внесении изменений в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов".
Такое же поручение относительно изменений в закон "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" дано Минтруду России.
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