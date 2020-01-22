На льготных условиях: 440 кредитных договоров заключено в рамках программы "Дальневосточная ипотека"
  
Специалисты по Airbus: авиакомпания "Аврора" и ДВФУ запустили программу подготовки технических кадров для авиации
   
Разработать процедуру: общественное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в апреле
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
22.01.20 09:33

Первый центр "Мой бизнес" открылся на Чукотке

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
22 января. Interfax-Russia.ru - Первый на Чукотке центр "Мой бизнес" в среду открылся в Анадыре, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор Фонда развития Чукотки Ольга Плотникова.

"На этой современной площадке предприниматели могут получить комплекс услуг для открытия и развития своего дела. Это, в том числе, предоставление поручительства, центр поддержки экспорта, центр народно-художественных промыслов", - сказала Плотникова.

В новом центре есть зона самообслуживания, рабочие места для предпринимателей, оборудованные необходимой офисной техникой, предусмотрены площадки для консультаций, обучающих мероприятий, современная переговорная с видеоконференцсвязью.

"В день открытия прошли консультации с банками-партнерами, специалисты рассказали о наиболее интересных направлениях для предпринимателей. Отзывы, которые мы получили как от представителей ведомств, так и от предпринимателей, позитивные", - сказала Плотникова.

В центре "Мой бизнес" можно узнать о мерах господдержки, получить консультации по продвижению продукции на рынке, кредитованию, налогообложению.

По информации правительства Чукотки, в регионе по итогам 2019 года заключено 12 кредитных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства по программе льготного кредитования, запущенной зимой 2019 года в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", общая сумма привлеченных кредитных средств составила 333 млн рублей.

Как сообщалось, национальный проект "Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы" реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. К 2024 году предлагается упростить налоговую отчетность и расширить доступ к имуществу на льготных условиях. Главный целевой показатель - это увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе и индивидуальных предпринимателей до 25 млн человек. Кроме этого, предполагается расширить долю сектора в несырьевом экспорте, увеличить банковское кредитование и закупки со стороны государственных компаний.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.01.20 13:31
Ушедший в аппарат правительства РФ Левин обещает эффективное взаимодействие с парламентом
.
  22.01.20 11:43
Зюганов: новое правительство должно обеспечить честное расходование госсредств
.
  22.01.20 11:31
Новое Внуковское шоссе сдадут в 2020 году
.
  22.01.20 10:01
Новые мусоросжигательные заводы в Москве строить не будут
.
  22.01.20 08:31
Андрей Бочкарев назначен главой стройкомплекса Москвы вместо Хуснуллина
.
  21.01.20 15:07
Южный дублер Кутузовского проспекта получит название "проспект Генерала Дорохова"
.
  21.01.20 13:53
Московские малоимущие семьи могут получить поддержку в трудоустройстве
.
  21.01.20 12:56
Краснов: разграничение надзора и следствия работает эффективно
.
  21.01.20 12:33
Песков: Чайка пока не получил новую должность
.
  21.01.20 11:51
В первую неделю работы сервиса доступ к медкартам попросили 20 тыс. москвичей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket