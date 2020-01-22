Первый центр "Мой бизнес" открылся на Чукотке

22.01.20 09:33

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

22 января. Interfax-Russia.ru - Первый на Чукотке центр "Мой бизнес" в среду открылся в Анадыре, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор Фонда развития Чукотки Ольга Плотникова.

"На этой современной площадке предприниматели могут получить комплекс услуг для открытия и развития своего дела. Это, в том числе, предоставление поручительства, центр поддержки экспорта, центр народно-художественных промыслов", - сказала Плотникова.

В новом центре есть зона самообслуживания, рабочие места для предпринимателей, оборудованные необходимой офисной техникой, предусмотрены площадки для консультаций, обучающих мероприятий, современная переговорная с видеоконференцсвязью.

"В день открытия прошли консультации с банками-партнерами, специалисты рассказали о наиболее интересных направлениях для предпринимателей. Отзывы, которые мы получили как от представителей ведомств, так и от предпринимателей, позитивные", - сказала Плотникова.

В центре "Мой бизнес" можно узнать о мерах господдержки, получить консультации по продвижению продукции на рынке, кредитованию, налогообложению.

По информации правительства Чукотки, в регионе по итогам 2019 года заключено 12 кредитных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства по программе льготного кредитования, запущенной зимой 2019 года в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", общая сумма привлеченных кредитных средств составила 333 млн рублей.

Как сообщалось, национальный проект "Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы" реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. К 2024 году предлагается упростить налоговую отчетность и расширить доступ к имуществу на льготных условиях. Главный целевой показатель - это увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе и индивидуальных предпринимателей до 25 млн человек. Кроме этого, предполагается расширить долю сектора в несырьевом экспорте, увеличить банковское кредитование и закупки со стороны государственных компаний.