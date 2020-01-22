Дело двоих обвиняемых в убийстве следователя Шишкиной направлено в суд

22.01.20 09:37

© РИА Новости. Максим Богодвид

22 января. Interfax-Russia.ru - Двух обвиняемых в убийстве следователя полиции Евгении Шишкиной в 2018 году будут судить в Подмосковье, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении двоих соучастников с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала Петренко "Интерфаксу".

На минувшей неделе она сообщила о завершении расследования убийства Шишкиной в Московской области в октябре 2018 года, в котором обвиняются четверо мужчин.

"Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела в отношении Абдулазиза Абдулазизова и его соучастника, обвиняемых в убийстве организованной группой по найму и незаконном обороте оружия (ст.ст. 105, 222 УК РФ)", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

По данным следствия, заказчиком убийства является Ярослав Сумбаев, в отношении которого Шишкиной было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по делу об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий.

"Для сбора информации о Шишкиной Сумбаев привлек Ивана Кочеткова, который также разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка. В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом в одном из мессенджеров, привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот в свою очередь своего знакомого - Абдулазиза Абдулазизова", - сказала Петренко.

По ее словам, 10 октября 2018 года в подмосковном поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате чего следователь скончалась.

Вскоре сотрудники МВД и ФСБ установили личности подозреваемых и задержали в Санкт-Петербурге Абдулазизова и его соучастника. В ходе следствия они полностью признали вину в содеянном, сказала Петренко.

"В результате проверок показаний на месте с Абдулазизовым в Москва-реке обнаружены выброшенные им пистолет и патроны. На частях оружия, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия, в ходе проведения генетических экспертиз обнаружены следы исполнителя убийства", - сказала представитель следствия.

Она напомнила, что Ярослав Сумбаев был задержан на территории Грузии. "В соответствии с действующим законодательством СК России направил в Генеральную прокуратуру РФ необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение его к уголовной ответственности по уголовному делу об убийстве Шишкиной", - сказала Петренко.

Иван Кочетков объявлен в розыск, добавила она.

Подполковник полиции Шишкина работала следователем по особо важным делам в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. По данным источника "Интерфакса", она расследовала уголовное дело, связанное с мошенничеством с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда, неоднократно получала анонимные угрозы.

Убийство Шишкиной вызвало широкий общественный резонанс.