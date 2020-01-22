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22.01.20 10:01
Новые мусоросжигательные заводы в Москве строить не будут
"У нас есть два таких завода - в Косино и в Бирюлево-Западное. Это современные предприятия с современным оборудованием, которое системно модернизируется. Они сжигают 600 тысяч тонн мусора и по оснащению, быть может, даже лучше, чем в Вене", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете", опубликованном вечером во вторник.
По словам заммэра, вредные выбросы и сбросы от завалов ниже в десятки раз предельно допустимых значений, в том числе по европейским нормам.
"Строительство новых мусоросжигательных заводов в черте города не планируется. Мощности энергетической утилизации отходов будут расти за счет строительства соответствующих предприятий в Московской области, рассчитанных и на прием городских отходов", - заявил Бирюков.
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