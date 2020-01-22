Новые мусоросжигательные заводы в Москве строить не будут

22.01.20 10:01

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 января. Interfax-Russia.ru - На территории столицы сегодня работают два мусоросжигательных предприятия, наращивать подобные мощности в черте города власти не намерены, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"У нас есть два таких завода - в Косино и в Бирюлево-Западное. Это современные предприятия с современным оборудованием, которое системно модернизируется. Они сжигают 600 тысяч тонн мусора и по оснащению, быть может, даже лучше, чем в Вене", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете", опубликованном вечером во вторник.

По словам заммэра, вредные выбросы и сбросы от завалов ниже в десятки раз предельно допустимых значений, в том числе по европейским нормам.

"Строительство новых мусоросжигательных заводов в черте города не планируется. Мощности энергетической утилизации отходов будут расти за счет строительства соответствующих предприятий в Московской области, рассчитанных и на прием городских отходов", - заявил Бирюков.