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22.01.20 12:23
Более 20 воспитанников и сотрудников спортшколы отравились в Якутии
На сегодняшний день выявлено 22 заболевших. Диагноз - "пищевая токсикоинфекция".
"20 человек находятся на стационарном лечении. Состояние заболевших средней степени тяжести, на фоне проведенной терапии отмечается положительная динамика", - говорится в сообщении.
Специалисты уже взяли пробы биоматериала для исследований. В пищеблоке школы отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья.
Проводится эпидемиологическое расследование.
В свою очередь пресс-служба СУ СКР по Якутии сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
"Как сообщили пострадавшие, все они перед обращением за медпомощью употребляли рыбные консервы в столовой школы-интерната. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По информации следствия, консервы были закуплены в магазине в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Специалисты ищут и снимают с реализации данную партию.
"Столовая школы имеет соответствующий допуск по организации питания. Работодателем обеспечено прохождение медицинского осмотра и санитарно-гигиеническое обучение персонала", - отмечается в пресс-релизе.
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