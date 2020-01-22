Более 20 воспитанников и сотрудников спортшколы отравились в Якутии

22.01.20 12:23

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

22 января. Interfax-Russia.ru - Три сотрудника и 19 воспитанников "Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интерната олимпийского резерва" обратились к медикам с симптомами отравления, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Якутии.

На сегодняшний день выявлено 22 заболевших. Диагноз - "пищевая токсикоинфекция".

"20 человек находятся на стационарном лечении. Состояние заболевших средней степени тяжести, на фоне проведенной терапии отмечается положительная динамика", - говорится в сообщении.

Специалисты уже взяли пробы биоматериала для исследований. В пищеблоке школы отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья.

Проводится эпидемиологическое расследование.

В свою очередь пресс-служба СУ СКР по Якутии сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"Как сообщили пострадавшие, все они перед обращением за медпомощью употребляли рыбные консервы в столовой школы-интерната. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По информации следствия, консервы были закуплены в магазине в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Специалисты ищут и снимают с реализации данную партию.

"Столовая школы имеет соответствующий допуск по организации питания. Работодателем обеспечено прохождение медицинского осмотра и санитарно-гигиеническое обучение персонала", - отмечается в пресс-релизе.