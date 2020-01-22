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22.01.20 10:11

Улус Цолга в Бурятии получил президентский грант на развитие национального рукоделия

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
22 января. Interfax-Russia.ru - Проект "Семейная экостудия Урлагша" стартовал в улусе Цолга Мухоршибирского района Бурятии, деньги на его реализацию выделены из средств президентского фонда на развитие гражданского общества, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства республики.

"И взрослые, и юные жители села впервые за много лет получили возможность заниматься национальным рукоделием, не выезжая за пределы населенного пункта. В Цолге, расположенной с 100 км от столицы Бурятии - города Улан-Удэ, проживает более 700 человек, но нет дома культуры. А в школе, где теперь на средства гранта оборудована мастерская, около 10 лет не проводились уроки труда", - отметили в пресс-службе.

На организацию работы экостудии, цель которой - приобщить детей и взрослых к традиционной бурятской культуре, региональное общественное движение "Хранители Байкала" получило более 1 млн рублей. Уже закуплено пять швейных машинок и пять детских станков для работы по дереву, расходные материалы.

По словам куратора проекта, председателя совета "Хранителей Байкала" Дулмы Содномовой, в студии учат детей и взрослых делать разные изделия самостоятельно, разбираться в назначении инструментов, также педагоги формируют у детей бережное отношение к трудовым традициям народа и труду в целом. Еще одна цель - профилактика зависимости детей от гаджетов.

В экостудии будет сформировано несколько кружков. Основные - "Дело мастера боится" и "Хозяюшка", где дети с помощью нового оборудования смогут изготавливать и шить различные изделия, игрушки в этностиле. Изделия, изготовленные руками детей, станут наглядными средствами при изучении материально-культурных, трудовых и экологических традиций бурят и будут использоваться на интерактивных занятиях кружка "Краевед - эколог".

Кроме того, организаторы проекта планируют провести ярмарку-выставку изделий, а также выездную мобильную мастерскую в соседние села, чтобы рассказать о проекте и поделиться своим опытом.

Как сообщалось, Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. В шести конкурсах приняли участие уже 21 тыс. 714 некоммерческих организаций. Это 10,5% от всех зарегистрированных в стране НКО. Поддержку на сумму более 22 млрд руб. получили свыше 10,5 тыс. из них. В 2019 году грантовый фонд составил 8 млрд рублей.

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