Более 13 млрд руб. инвестиций планируют привлечь в экономику Можайска в 2020 году

22.01.20 10:25

© РИА Новости. Максим Богодвид

22 января. Interfax-Russia.ru - Власти Можайского городского округа рассчитывают почти в два раза увеличить приток инвестиций в экономику муниципалитета в 2020 году.

"Мы планируем как минимум вдвое увеличить приток инвестиций в основной капитал в 2020 году, по самым скромным подсчетам планируем привлечь свыше 13 млрд руб. инвестиций", - привели слова главы городского округа Дмитрия Абаренова "Интерфаксу" в пресс-службе администрации.

Там добавили, что в 2019 году объем привлеченных инвестиций составил около 6,2 млрд руб.

Привлечь инвестиций планируют за счет реализации ряда проектов: в частности, по строительству производства детской сухой молочной смеси и завода по переработке отходов лесной промышленности.