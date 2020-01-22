Минтранс к февралю утвердит требования к операторам транзита санкционки по РФ

22.01.20 10:35

© РИА Новости. Виктор Толочко

22 января. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ планирует утвердить требования к операторам транзита санкционных грузов железнодорожным и автотранспортом с помощью пломб на основе ГЛОНАСС до конца января, претендующие на операторство ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС, действующий оператор системы "Платон") и АО "ГЛОНАСС" подадут заявки в ведомство после публикации соответствующего приказа.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса, приказ ведомства с требованиями к операторам транзита санкционки, которые будут накладывать и снимать электронные навигационные пломбы, в настоящее время проходит процедуру согласования. "Организации подают заявки и подтверждают соответствие требованиям приказа. Отбор (операторов - ИФ) начнется после утверждения Минюстом приказа", - уточнили в министерстве транспорта.

В ответ на вопрос, будет ли оператор пломбирования единым или операторов будет несколько, в ведомстве напомнили, что утвержденное в конце прошлого года правительственное постановление №1877 о транзите санкционки предусматривает "неограниченный доступ операторов пломбирования и производителей электронных навигационных пломб".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, заявку на операторство пока никто не подал - "все ждут публикации соответствующего приказа Минтранса". Желающих претендовать на роль оператора, скорее всего, будет несколько, отметил собеседник.

"Рассматривалось несколько вариантов оперирования. На разных уровнях обсуждалось, делать ли концессию с одним оператором, который будет организовывать систему, или отдавать функции оператора нескольким организациям, которые будут компенсировать свои затраты через продажу навигационных пломб и сбор абонентской платы за их использование. Очевидно, в итоге пошли по второму пути", - сказал источник.

В пресс-службе РТИТС "Интерфаксу" сообщили, что компания пока не подавала заявку на соответствие требованиям приказа Минтранса, так как этот приказ не опубликован, и, соответственно, требования не ясны. "Отправлять заявку сейчас, не зная, что Минтранс хочет видеть в потенциальных кандидатах на роль оператора, не совсем логично", - сказали в компании.

На данный момент информации о сроках публикации приказа и ходе его подготовки у РТИТСа нет.

"В декабрьском постановлении нет речи о едином операторе. Там уже в формулировках предполагается, что любой может подать соответствующую заявку, и возможно несколько операторов. При этом если операторов будет несколько, мы готовы сотрудничать с другими операторами", - добавили в компании.

В пресс-службе АО "ГЛОНАСС" "Интерфаксу" также сообщили, что не располагают информацией об утверждении и опубликовании приказа Минтранса, в связи с чем заявка не подавалась. В организации отметили, что компетенции в части контроля грузоперевозок уже имеются.

"Система "ЭРА-ГЛОНАСС Транзит", обеспечивающая контроль транзитных грузоперевозок, успешно работает с 2016 года и зарекомендовала себя как эффективный и недорогой механизм контроля грузов. Поэтому, в части инфраструктуры, находящейся в ведении АО "ГЛОНАСС", мы не ожидаем проблем с сертификацией, так как это часть государственной информационной системы, созданной по всем требованиям законодательства РФ", - приводит пресс-служба комментарий заместителя гендиректора компании Александры Ароновой.

По ее словам, АО "ГЛОНАСС" "поддерживает концепцию открытого рынка" в вопросе об организации контроля за транзитом санкционки.

"Сейчас есть отечественные производители оборудования, готовые выйти на рынок со своими пломбами. Мы готовы работать со всеми, чьи решения соответствуют требованиям правительства, и подключать такое оборудование к своей системе, - отметила Аронова. - По сути подобные решения на рынке уже существуют - есть решения по мониторингу грузов, российскими производителями выпускаются электронные пломбы. Эти решения и оборудование вполне конкурентоспособны, в том числе и по стоимости, их использование не потребует затрат из федерального бюджета".

Как сообщалось, в конце декабря правительство утвердило порядок транзитных международных автомобильных и железнодорожных перевозок санкционных товаров по территории РФ в третьи страны с применением навигационных пломб на основе технологии ГЛОНАСС, поручив Минтрансу в десятидневный срок сформулировать требования к операторам пломбирования и определить порядок их отбора.

Постановление предусматривает, что информационное взаимодействие ведомств с операторами до 1 октября 2020 г. будет осуществляться в установленном министерством порядке, с 1 октября 2020 г. - с использованием единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности.

Порядок формирования и ведения баз данных об автомобильных и железнодорожных перевозках санкционки должен быть утвержден в течение 6 месяцев.

В июле 2019 г. правительство утвердило временный порядок контроля за автомобильным и железнодорожным транзитом санкционных товаров в третьи страны

Пилотный проект по контролю за транзитом санкционки проводило ООО "Центр развития цифровых платформ" (согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, на 100% принадлежит РТИТС).

Источник, знакомый с процессом подготовки указа президента о транзите санкционных грузов, ранее сообщал "Интерфаксу", что после публикации указа должны были выйти постановление правительства РФ со схемой реализации проекта, а затем - распоряжение правительства РФ о назначении единого оператора. "Однако за несколько дней до вступления указа в силу было получено письмо на имя вице-премьера РФ Максима Акимова от АО "ГЛОНАСС", в котором компания предложила свои услуги по оперированию системой, отмечая, что у нее есть компетенции для реализации данного проекта", - говорил собеседник агентства, отмечая, что решение установить временный порядок и было принято в связи с появлением второго претендента.

Источник добавлял, что "в настоящее время обсуждается принцип оперирования системой - либо это будет единый оператор, либо несколько".