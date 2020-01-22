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22.01.20 13:27

Чайка назначен полпредом президента в СКФО

© РИА Новости. Алексей Никольский
21 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Юрия Чайку полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Назначение произведено в соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции РФ.

Указ от 22 января вступил в силу со дня его подписания. Документ опубликован на сайте Кремля.

Александр Матовников, ранее занимавший пост полпреда президента РФ в СКФО, назначен заместителем главкома сухопутными войсками. Соответствующий указ президента также опубликован на сайте Кремля.

В среду Совет Федерации освободил Чайку от должности генерального прокурора РФ в связи с переходом на другую работу.

Сенаторы проголосовали за это решение на пленарном заседании верхней палаты в среду.

Ранее президент Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на пост генпрокурора в связи с тем, что занимающий эту должность Чайка переходит на другую работу - ему предложено стать полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

Сам Юрий Чайка высказал мнение, что предложенный на пост руководителя надзорного ведомства Игорь Краснов хорошо справится со своими обязанностями.

"Я думаю у него все получится, все ляжет", - сказал Чайка в среду в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что Краснов - выходец из органов прокуратуры, и понимает, как работает ведомство.

Чайка пожелал Краснову "всего самого доброго", и выразил надежду, что взаимодействие прокуратуры и Совета федерации продолжится.

Краснов родился в 1975 году в Архангельске. Окончил Поморский государственный университет им. Ломоносова. С 1997 года служил в органах прокуратуры. С 2006 по 2007 год занимал должность следователя центрального аппарата Генпрокуратуры РФ. В 2007 году перешел в Следственный комитет на должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СК. В 2017 году получил звание генерал-лейтенанта юстиции. Занял пост зампреда Следственного комитета РФ в 2016 году.

Краснов расследовал ряд резонансных уголовных дел, в том числе, покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, Бориса Немцова.

Чайка родился в 1951 году в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края.

Согласно информации на сайте Генпрокуратуры, свою трудовую деятельность он начал в 1970 году электриком на судостроительном заводе родного города. После возвращения из армии в 1972 году поступил в Свердловский юридический институт.

Работал в органах прокуратуры с 1976 года.

С 1999 по 2006 год Чайка возглавлял Министерство юстиции Российской Федерации.

Генпрокуратурой руководил с 2006 года.

Классный чин - действительный государственный советник юстиции.

Женат, двое детей.

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