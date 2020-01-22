Профсоюзы с оптимизмом восприняли сохранение Голиковой в составе правительства

22.01.20 11:43

© РИА Новости. Максим Блинов

22 января. Interfax-Russia.ru - В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) считают обнадеживающим фактором продолжение работы Татьяны Голиковой в составе нового кабинета министров в качестве вице-премьера и координатора Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

"У нас сохранился координатор Российской трехсторонней комиссии Татьяна Алексеевна Голикова, что внушает определенный оптимизм", - сказал Шмаков в среду "Интерфаксу".

В свою очередь, профсоюзы будут присматриваться к Антону Котякову, сменившему Максима Топилина на посту главы Минтруда, сообщил глава профобъединения.

"Что касается нового министра труда, то это неизвестный человек в области социальной политики. Хотя он занимался этими вопросами в Минфине и когда-то отчитывался на РТК. Но это не только деньги, а весь комплекс вопросов в рамках взаимоотношений профсоюзов, работодателей и правительства. Поэтому будем наблюдать за действиями нового министра, будем работать", - сказал собеседник агентства.

ФНПР является крупнейшим российским профсоюзным объединением, в его членских организациях состоят более 20 млн человек.