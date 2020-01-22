"Северсталь" ввела рейс между Екатеринбургом в Череповцом

22.01.20 11:07

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 января. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Северсталь" начала летать по маршрутам Санкт-Петербург - Череповец - Екатеринбург и Калининград - Череповец - Екатеринбург, сообщается на странице екатеринбургского аэропорта "Кольцово" в Instagram.

"В аэропорту "Кольцово" появился новый регулярный перевозчик", - говорится в сообщении.

Рейсы выполняются по вторникам на 50-местных Bombardier CRJ-200.

В расписании аэропорта "Кольцово" указывается рейс до Череповца. Согласно расписанию, "Северсталь" из Екатеринбурга в Петербург и Калининград прямые полеты не выполняет. При этом рейсы из Череповца в Петербург и Калининград выполняла и ранее.

Кроме "Северстали" по маршруту Екатеринбург - Череповец больше ни одна компания не летает. Согласно сообщению аэропорта, время в пути между Екатеринбургом и Череповцом составляет два часа.

"Северсталь" выполняет регулярные и чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы. Является владельцем и эксплуатантом аэропорта Череповца. В 2019 году компания перевезла более 300 тыс. человек.

Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова") сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.