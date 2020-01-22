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22.01.20 11:13
Матвиенко: обновление и омоложение правительства прошло сбалансированно
"Произошло серьезное обновление, омоложение, я бы сказала, правительства, но прошло оно спокойно, сбалансированно, что позволит обеспечить преемственность в работе кабинета, сохранение всего того ценного, что было накоплено в последние годы", - сказала Матвиенко журналистам в среду.
"Послание президента РФ Федеральному собранию по сути открыло новый этап развития нашей страны. Для успешного решения масштабных задач, поставленных президентом, требуется, чтобы государственно-политическая система была более гибкой, более живой, более эффективной. На мой взгляд, утвержденная структура правительства соответствует этим задачам", - отметила она.
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