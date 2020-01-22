Матвиенко: обновление и омоложение правительства прошло сбалансированно

22.01.20 11:13

© РИА Новости. Максим Блинов

22 января. Interfax-Russia.ru - Серьезное обновление правительства прошло сбалансированно, это позволит сохранить преемственность в работе кабинета министров, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Произошло серьезное обновление, омоложение, я бы сказала, правительства, но прошло оно спокойно, сбалансированно, что позволит обеспечить преемственность в работе кабинета, сохранение всего того ценного, что было накоплено в последние годы", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

"Послание президента РФ Федеральному собранию по сути открыло новый этап развития нашей страны. Для успешного решения масштабных задач, поставленных президентом, требуется, чтобы государственно-политическая система была более гибкой, более живой, более эффективной. На мой взгляд, утвержденная структура правительства соответствует этим задачам", - отметила она.